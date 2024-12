Perspectiva de Género / Para construir otros mundos

En la última emisión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó la antropóloga feminista Rita Segato. Como es habitual provocó gran expectación y convocó a multitudes, tanto de manera presencial como en la transmisión en vivo de su conferencia magistral por el canal de la FIL en Youtube.

El auditorio “Juan Rulfo” fue el punto de reunión de una multitud que desbordó el recinto. De nada sirvió que agregaran más filas de sillas, ya no cabía ni un alma. Quienes quedaron afuera pedían entrar, pero se impusieron los ordenamientos de Protección Civil y las puertas no se abrieron. Adentro el hervidero de jóvenes se tomaba selfies y se abrazaba con emoción por haber conseguido lugar para escuchar a la también activista feminista cuya obra, por ejemplo, inspiró la creación del performance “Un violador en tu camino”. Esta intervención artística fue realizada en 2019 en las calles de Valparaiso, Chile, por sus creadoras: el colectivo chileno “Las Tesis”. La pieza hace clara alusión a la obra de Rita Segato al denunciar la violencia patriarcal contra las mujeres y pronto se popularizó en Latinoamérica y el mundo, principalmente entre la población más joven.

Segato es un referente importante en Iberoamérica para comprender las violencias contra las mujeres y actuar para tratar de contrarrestarlas. Sus propuestas, derivadas del profundo análisis que ha realizado desde hace años no son fáciles de seguir: constituyen un hilado entre la reflexión teórica profunda y la acción a mediano y largo plazo. Escucharla es dejarse llevar por la amplitud teórica de su obra y sus reflexiones, alimentadas por los peritajes antropológicos que ha realizado.

Marcaba el reloj las 7:30 de la noche cuando una figura pequeñita y despeinada que cargaba un bolso grande y un folder con su ponencia hizo entrada en el auditorio. Los aplausos y la gritería de la gente la conmovieron. Con timidez llevó una de sus manos al rostro e hizo una reverencia imperceptible. Ella no podía dejar de sonreír y el público no paraba de aplaudir. “¡Gracias! Hasta al rato, hasta al rato”, se leyó en sus labios mientras se acercaba a un micrófono que todavía no había sido encendido.

De pronto, pasadas las presentaciones protocolarias de rigor hechas por Julia Santibáñez y Mara Robles Villaseñor, me maravillé al ver a las jovencitas asistentes sacando sus libretas para tomar apuntes de manera frenética mientras asentían con la cabeza. La clase de antropología feminista había empezado y no había alumnado más atento en el mundo que ese.

Predominaba la gente joven, aunque también observé a muchas adultas mayores y a mujeres de mediana edad escuchando con atención. No paso mucho rato y también comencé a tomar apuntes.

Si bien hubo sinfín de argumentos que invitaban a la reflexión y la acción, dos temas llamaron poderosamente mi atención. El primero de ellos fue que las violencias contra las mujeres constituyen un acto comunicativo que nos envía mensajes a nosotras y a la sociedad entera. Enuncian odio, desde luego, pero entonces pensé que hay mecanismos elaborados desde las mujeres que tratan de interpretar y contestar esos enunciados de odio y muerte, tal vez para tratar de contrarrestarlos.

Bajo esta idea, mientras escuchaba a Segato, vinieron a mi mente las comunidades de cuidados. Éstas constituyen estrategias para interpretar qué es lo que quieren comunicar las violencias y a su vez elaboran maniobras para atajar el espectáculo de la impunidad que padecen las víctimas, pero también las sobrevivientes. Desde luego, son mecanismos de las ciudadanas de a pie ante la ausencia del Estado.

La segunda enunciación que llamó poderosamente mi atención fue aquella que hacía referencia al miedo. La conferencista expresó que le provocaba miedo y preocupación el mundo que le tocaba observar y analizar. Entonces dejé de tomar notas y comencé a pensar en el miedo que me provoca la escritura sobre las violencias contra mujeres en Veracruz. La hoja en blanco no me paraliza. Lastiman los datos, las cifras, las vidas perdidas o arruinadas, la insensibilidad de quienes pueden cambiar la situación pero que prefieren unirse a la complicidad patriarcal.

De entre el público, una chica le pidió con candidez que nos proporcionara alguna clave o estrategia para ir derrumbando ese mundo que nos provoca tanto temor y nos deja sin esperanza. Secretamente, compartí con ella ese anhelo ingenuo de encontrar una solución en una respuesta de Rita Segato. Después de agradecer la pregunta que le permitía elaborar una propuesta práctica, la conferencista animó a quienes ahí estábamos a que deconstruyéramos nuestro mundo patriarcal. Tarea difícil, pero que desde las agrupaciones feministas, por ejemplo, llevamos siglos tratando de empujar.

Logros pequeños que al irse tejiendo nos permiten construir otros mundos. Logros que se retraen para presentar nuevos problemas e imaginar nuevas estrategias. El cansancio y el desánimo a veces nos hacen parar para tomar aliento. Siento el corazón sumamente adolorido, pero hay que seguir. Nuevas realidades nos esperan para darles sentido y presencia.

* Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana