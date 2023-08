Perspectiva de Género | ¡Taxi!

Por Estela Casados

Hace unos días se reportaron casos de pasajeras de taxi que fueron agredidas por los conductores de las unidades de transporte y que salvaron la vida de milagro. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día y los recorridos de los taxis iniciaron en puntos bastante concurridos de la capital del estado de Veracruz. La noticia trascendió gracias a los medios de comunicación por lo que gran parte de la población supo de ellos. Sin embargo, no es la primera vez que las mujeres de Xalapa viven esta situación.

Cuando abordamos un taxi no sabemos quién conduce, no hay un tarjetón de identificación que permita al pasaje conocer datos mínimos del conductor o conductora. La situación es anárquica: mientras que hay unidades que brindan un servicio cordial y justo en las tarifas, otras trabajan en la lógica del abuso y maltrato. A ello se suma la vulnerabilidad de las pasajeras que viajan solas. Por ejemplo, adultas mayores que son vulneradas en su economía o que son víctimas de violencia verbal, las más jóvenes corren el riesgo de una agresión física o sexual. Pocas veces se denuncia. Bien sabemos del viacrucis que implica acudir a la Fiscalía. Solo queda congratularse de que la situación no haya llegado a más y desistimos de la posibilidad de interponer una denuncia.

¿Cómo fue que llegamos a esta situación? La proliferación de concesiones de placas para taxi y la autorización para que en la capital del estado confluyan unidades de transporte de municipios vecinos a Xalapa, ha propiciado conatos de violencia de género y hechos que rozan el modus operandi delincuencial.

Este es un problema que se ha presentado hace años y que continúa a la fecha. Pese a ello, no hay regulación ni sanción estricta que ampare a la población usuaria. ¿A qué se debe esto si las concesiones las da el gobierno estatal? Lo ignoramos, pero bien sabemos que los taxis juegan un papel crucial en época electoral en donde el acarreo se opera vía transporte público, principalmente el día de votaciones. Siempre ha sido así. No hay cambios.

El caso es que lo anterior parece dar impunidad para que los 365 días del año se realicen cualquier tipo de fechorías.

Esporádicamente observamos que hay unidades de transporte público, tanto taxis como autobuses, en los que se observa la leyenda que reza “solo para mujeres”. ¿Es suficiente esta estrategia? Parece que no.

En todo caso, no nos queda más que continuar con las medidas de protección que las mujeres implementamos cuando estamos en un taxi: traer el celular con pila suficiente, enviar mensajes a familiares informándoles el número de unidad que abordamos, mandar nuestra localización en tiempo real vía WhatsApp y, si tenemos saldo, hacer una llamada para tener compañía vía telefónica en nuestro recorrido. Las redes de mujeres salvan. No hay que olvidarlo.

En tanto, ¿se regularizarán las normas y reglamentos para que los conductores de taxis y camiones, así como concesionarios traten dignamente al pasaje? La pregunta queda en el aire, por lo menos de aquí a las próximas elecciones.

Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana