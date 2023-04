Perspectiva degénero | Maternidad: decisión individual

Por Estela Casados

‘Cuando quieras tener hijos ya no vas a poder y te vas a arrepentir’. Comentarios más invasivos y violentos que éste se dicen en el momento en que una mujer expresa que la maternidad no es su prioridad. Que si una es estéril o si está loca, son otras opiniones que se ventilan cuando se pretende transgredir uno de los mandatos sociales más poderosos y vigentes depositado en los cuerpos de las mujeres.

No olvidemos que una creencia milenaria es la de pensar que somos humanas si y sólo si somos madres. “Biología es destino”. Pareciera que no podemos escapar a ello. Pretender hacerlo es considerado como una aberración que a todas luces cuestiona la calidad humana de las mujeres. No hace falta tener filiación feminista para percatarse de la violencia que subyace en esa consideración.

No es nueva la idea de que la valía de la mujer radica exclusivamente en su capacidad reproductora, lo que sorprende es la fuerza poderosa de su vigencia en pleno siglo XXI. Solo falta darse una vuelta por redes sociales, observar cómo el medioevo ha tomado por asalto a las plataformas comunicativas y la manera en que el público usuario abraza lo tradicional (al patriarcado, pues) y vulnera derechos a la vez que exige que se respeten los propios.

Hace unos días rondó en redes sociales una personaja que daba a conocer que ella prefería no ser madre. Algunas personas ni la conocíamos o nos era (es) indiferente su trayectoria farandulera. El talante conservador no se hizo esperar. El caso era opinar, hacerle saber cuál era su lugar. Leer en redes la letanía de cuestionamientos, burlas y maledicencias colocó en su justo espacio a quienes pensábamos que el tema era agua pasada. Y, sí. ¡Cómo no! Biología es destino, otra vez.

El gran patriarca que encarnamos unas, otros y otres vigila en redes sociales: tan vigente y sistemático que sataniza con efectividad y urgencia. Se mete en lo que no le importa o que le importa selectivamente. Pretende entrar en las decisiones personalísimas de cada quien y en las trompas de Falopio de cada una. La autoridad moral se yergue tras los perfiles de Facebook y listo.

Si se pospone o anula la posibilidad de ser madre eso no le debe de importar a nadie que no sea la mujer que ha reflexionado al respecto. No es una decisión que deba recibir aval comunitario. “Mi cuerpo, mi decisión”, reza la consigna feminista que escuchamos en cada marcha y leemos en cada pinta. Es un mantra que define a aquellas que construimos a contracorriente una forma de vida que debe de agradarnos a nosotras mismas. A nadie más.

A ver, tampoco se trata de que todas cancelemos la posibilidad de ser madres o que despreciemos esa titánica tarea de cuidado, amor y entrega total, tan ensalzada en algunas ocasiones, tan vigilada y criticada en otras. En todo caso, se trata de respetar lo que las mujeres eligen con su vida, cuerpo y destino. Todo un reto, sin duda, cuando tenemos al patriarcado a flor de labios para colocar el calificativo más hiriente para censurar, empujar hacia “el rol que corresponde” a punta de burlas, insultos y amenazas.

Es que así, la próxima vez que escuches sobre la decisión de alguien más, especialmente de una mujer, calla o pasa al siguiente post. Concentrémonos más en la viga que está en el ojo propio. Ya lo dice Wings desde 1973: Live and let die. ¿En serio cuesta tanto trabajo?





*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. UV