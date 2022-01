Perspectivas geopolíticas para México 

Como es una costumbre, a cada fin e inicio de año, les acompañan balances y perspectivas en la diversidad de temas y actividades. Deportes, elecciones, concursos de todo tipo, predicciones –faltaba más, sobre el comportamiento de la economía y de las principales materias primas, entre otros ámbitos de especulación. Sin embargo, en lo que hace a los aspectos concernientes a los sectores de Defensa, dimensiones de la Seguridad y la Inteligencia, con frecuencia se leen vaticinios, que rayan en la Ciencia Ficción o, más aún, los que dibujan escenarios apocalípticos.

Uno de ellos, que he venido tratando en este amable espacio, son las crecientes tensiones entre Rusia, la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania. Incluso en los últimos días de diciembre, fue ampliamente difundido un video testimonio, de reservistas en Ucrania, de la más diversa procedencia, comerciantes, estudiantes, profesionistas, entre otras actividades, recibiendo adiestramiento militar básico, con todo el equipo y uniformes necesarios para dicha misión. Por su parte, Vladimir Putin, planteó la insólita hipótesis respecto de cómo reaccionaria la Casa Blanca, si Rusia instalara base de misiles nucleares en Cada o en México, dirigidos a las principales ciudades de los Estados Unidos.

Esa alusión, de nueva cuenta, nos remite a la privilegiada ubicación física de nuestro país y por supuesto, a la visión –como es el caso, de las potencias militares mundiales, a propósito de lo atractiva que es la Geopolítica de México. Y ese punto no puede ni debe quedar en la anécdota planteada en una conferencia de prensa, como fue el caso. Pese a la obviedad de la afirmación, la carrera armamentística y las rivalidades geo regionales, no van a terminar. En ese sentido, México, desempeña un rol muy importante y sensible en los equilibrios del Continente y del mundo. Recordemos, por otra parte, la propuesta y planteamiento formales por parte del General Lloyd Austin, Jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para que nuestro país sea de manera formal, integrante de la OTAN. Estas no son elucubraciones ni rumores. Tanto lo expresado por el Presidente Putin como por el General Austin, fueron pronunciamiento públicos y ante medios de comunicación, en eventos formales. Nada de improvisación.

Ante esa particular coincidencia de alusiones a nuestro país y su Geopolítica, es que desde la perspectiva de las áreas civiles encargadas de la proyección y fortalecimiento de los intereses nacionales, se debe contar o bien, construir, una sólida plataforma para la articulación de los recursos y condiciones con los que cuenta México, para dejar constancia de sus prioridades en el concierto internacional. Allí está lo logrado en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, a propósito del establecimiento de protocolos de intercambio de información que permitan conocer y en un momento dado, contener el tráfico ilegal de armas. Feliz y saludable 2022.





