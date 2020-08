Pifia en Turismo

La semana pasada se suscitó un hecho realmente preocupante. La página VisitMexico.com evidenció errores garrafales de traducción en torno a los nombres de destinos al interior de la República Mexicana. De esta forma, el estado de Guerrero se convirtió en “Warrior”, el estado de Hidalgo en “Noble” y Madero en “Log” entre muchísimos otros. Esto generó un sinfín de burlas en redes sociales y memes con traducciones de todo tipo, que evidenciaron la falta de cuidado y profesionalismo frente a la marca México.





La página VisitMéxico.com fue a lo largo de los últimos 20 años una de las ventanas más importantes de nuestro país frente al mundo. A lo largo de dos décadas, este portal de internet fue utilizado para canalizar todas las campañas que se generaron mediante recursos públicos por parte del Consejo Nacional de Promoción Turística, sirvió como ventana de nuestros centros turísticos frente al mundo y generó un caudal de información e inteligencia de mercados para el gobierno e incluso para la iniciativa privada.





Cuando empezó la actual administración, fue el propio Miguel Torruco Marqués quien presentó la Estrategia de Promoción y Digitalización Turística de México, mediante el cual buscó relanzar la mítica visitmexico.com como un proyecto tecnológico que movería y transformaría el Big Data del turismo a favor de los destinos mexicanos. Sobre la empresa privada a la que se transfirió la administración de la misma, todo indica que no hubo licitación pública, además de que un bien público se “privatizó” de la noche a la mañana.





Por ello resalta la pifia de la semana pasada. Se supo que TECNOCEN.COM, empresa que brindaba servicios tecnológicos para la plataforma Visit México, interpuso una demanda contra Miguel Torruco, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), en respuesta a la demanda que el propio secretario de Turismo había interpuesto ante la Fiscalía General de la República, culpando de “hackerar y robarse los dominios” de la página que concentra la oferta turística del país. Al respecto, Sergio Loredo, director de Tecnocen, informó que las declaraciones son falsas y que se bloqueó el acceso al sitio literalmente “por falta de pago”.





Las preguntas son claras: ¿Por qué no se invirtió minimamente en un traductor especializado para una tarea tan importante? ¿Por qué se decidió que una de las escazas políticas públicas en turismo, quedara en manos de alguien que no cuenta con la calidad que la promoción internacional requiere? ¿Porqué no prever el mínimo de recursos para que la administración funcione de manera adecuada?





La situación que vive el sector turístico es delicada, especialmente en materia de turismo internacional, principal segmento que utiliza dicha página. A lo largo de la semana se publicó que México acogió en junio un 74.8 % menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019. Al mismo tiempo se ha proyectado que los estados con mayor vocación turística, padecerán los efectos más devastadores en sus economías. Según un estudio de CitiBanamex, el estado de Quintana Roo, verá su economía hundirse un 15.3%, mientras que Baja California Sur caería un 14.8% en 2020.





Este episodio denota falta de transparencia, de rendición de cuentas y ejemplifica el costo de una austeridad asfixiante para la actividad gubernamental. La #SociedadHorizontal debe luchar porque esta situación cambie, si queremos que el turismo o cualquier otro sector económico, salgan de la crisis y verdaderamente crezcan en beneficio de todos.