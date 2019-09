Plataformas digitales, piso parejo en México

Uno de los principales objetivos de la iniciativa que presentó el Senador Ricardo Monreal en materia de plataformas digitales es que las empresas extranjeras con domicilio fiscal en otro país paguen los impuestos por la venta de sus servicios o comercialización de productos como lo hace cualquier empresa mexicana que opera en territorio nacional, para eliminar la desventaja fiscal e igualar las condiciones de competencia. Y lejos del argumento de las plataformas de que las autoridades buscan inhibir su crecimiento con un nuevo gravamen, la realidad es que la propuesta legislativa trata de enmendar un error en el marco legal que fue rebasado por la tecnología en prejuicio de las finanzas públicas por que no recauda lo debido y también de la industria nacional. El ajuste de la normatividad fiscal ya es una realidad en Costa Rica, Colombia, Chile e incluso Brasil. Y con relación a la industria local, la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado propone modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las plataformas digitales incluyan 30% de producciones mexicanas en su contenido, medida que la Unión Europea adoptó recientemente. Así la iniciativa de Ricardo Monreal es una respuesta integral y una oportunidad única para mejorar el entorno de competencia de la industria.

Todo se vale

Hace seis años la compañía francesa Groupe Up concretó la compra de Prestaciones Universales mejor conocida como Sí Vale y durante este periodo los nuevos dueños invirtieron 120 millones de pesos en infraestructura y tecnología para ofrecer mayores soluciones a las 14 mil empresas que atiende y 5 millones de tarjetahabientes. Y el más reciente lanzamiento de Up Sí Vale que dirige Gerardo Yépez Reyna es un servicio de adelanto de nómina mediante una alianza con ePesos que permitirá obtener un anticipo de hasta 30% del sueldo para solventar algún imprevisto. El nuevo servicio se suma a las plataformas de gestión para gasolina y viáticos; servicios de asistencia para los usuarios; y alianzas con Click Abasto para la compra de productos directamente de la Central de Abastos; y con la financiera Konfio para ofrecer una precalificación para un crédito ya que de su base de clientes 10 mil son Pymes. Up Sí Vale tiene una tercera parte del mercado de vales en México y la mayor oferta de servicios permitirá que este año sus ventas crezcan a una tasa de 16%.

Píntalo de verde

Banco Sabadell que en México representa Francesc Noguera firmó con la Corporación Financiera Internacional, un crédito por 100 millones de dólares que serán canalizados a clientes con proyectos sustentables, especialmente hoteles y edificios verdes que se apeguen a las mejores prácticas de uso eficiente de energía, manejo racional de agua, y la eliminación de residuos y emisiones dañinas al medio ambiente. Hasta julio la cartera de Banco Sabadell sumó 76 mil 445 millones de pesos.

