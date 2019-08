“LA POBREZA LE PRIVA AL HOMBRE DE TODO ESPÍRITU Y VIRTUD”.

Benjamín Franklin.





En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer las últimas cifras sobre la situación de pobreza en México: 4 de cada 10 personas son pobres, 52.4 millones de mexicanos, el 41.9% de la población…

Pese a que la cifra es 2 millones menos que en 2016, son 3 millones más que en el año 2008 a decir de Agustín Escobar, consejero de la Institución, en 10 años bajó el número de personas en pobreza extrema, pero son tres los estados del país en que se concentra al 20% de individuos en esa situación Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque Veracruz no se queda muy atrás, pese a que en aquél lugar se había logrado reducir las cifras aunque en últimos tiempos se incrementaron nuevamente.

Ahora que realizando un análisis de la década 2008- 2018, el resultado es negativo, pues el número de pobres se elevó en 2.9 millones, al pasar de 49.5 a 52.4 millones, siendo Nuevo León el sitio con menor porcentaje de pobres en el país. Cabe destacar que las entidades con mayor reducción en sus índices son Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala.

Respecto a la situación en esta CDMX, los índices se elevaron considerablemente, al pasar de un 27.6 por ciento en 2008 hacia un 30.6 por ciento en 2018.

No obstante lo anterior, el consejero Escobar, explicó que el informe presentado no presenta datos reales dado que se basa en valores que actualmente no corresponden a la realidad, como los productos de la canasta básica de 2008, además de que hay una relevancia del consumo de la economía digital: "México ha cambiado sustancialmente", señaló, al detallar que las nuevas cifras derivarán de innovaciones respecto a las nuevas necesidades y se presentará un nuevo sistema de información con enfoque a derechos humanos, detallando a manera de ejemplo que el nuevo sistema sobre desarrollo social incluirá datos sobre las carencias, el nivel de desarrollo y las brechas entre grupos sociales.

Por otra parte, respecto al Indice de Confianza de los Consumidores, se determinó que los mexicanos han incrementado sus dudas sobre el futuro en el pasado mes de julio, al determinar que el indicador respectivo hiló su quinto mes consecutivo a la baja, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico).

El factor observó una reducción de 0.6 puntos en julio respecto junio, para ubicarse en un nivel de 43 unidades, encontrando que los cinco componentes determinantes del ICC registraron contracciones en el periodo de referencia.

El componente correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses disminuyó 0.6 puntos.

Respecto a la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de doce meses, respecto a la que registran en el momento actual, se encontró una reducción de 0.1 puntos.

En relación a la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día, comparada con la reflejada hace un año, ésta se contrajo 0.5 puntos.

El rubro que capta las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año, respecto a la situación actual, retrocedió en 0.8 puntos.

Finalmente, el indicador relativo a la opinión sobre las posibilidades actuales de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables -muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos-, registró una caída de 0.9 puntos.

Por todo lo anterior y a decir de los expertos así como de la sociedad que padecemos esta realidad, pese a que el Presidente López Obrador tenga otras cifras y otra percepción, es evidente que la economía mexicana enfrenta una desaceleración que la tiene cerca del estancamiento, toda vez que este segundo trimestre del año, el PIB avanzó 0.1%, situación que ha obligado a la Secretaría de Hacienda a lanzar un plan de casi medio billón de pesos para reactivar el sector productivo.

Sabemos que la presencia de la situación de pobreza extrema en el país trasciende a través de los años: en el sur de México, pese a sus múltiples atractivos, 86 de cada 100 mexicanos que nacieron muy pobres permanecen en esta condición al crecer. Hay ejemplos emblemáticos en que el estado ha actuado: ¿será el sureste mera casualidad?

