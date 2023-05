Poder contenido

Sabemos que en México el sistema gubernamental se integra por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; esto, nos explicaban desde Primaria, con el fin de que la división de poderes equilibre la balanza: aplausos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial en que recae definir y limitar lo que puede hacer el Legislativo, propuesto por el Ejecutivo, conforme a las reglas y normas Constitucionales.

En definitiva, nos negamos rotundamente a que una mayoría en el Congreso haga lo que se le antoje solo por contar con los votos requeridos para hacerlo y, como Morena y sus aliados no consiguieron una mayoría calificada para reformar la Constitución, salió el famoso “plan B”: modificaciones a leyes secundarias que violaban la Carta Magna y aun sin que la iniciativa se publicara en la Gaceta Parlamentaria, sin discusión, dictamen en comisiones, deliberación en el Pleno de los Diputados, así se votaron los pretendidos cambios legislativos ordenados por el prejidente “a la brevedad”, pensando que si conseguían cuatro votos de ministros podrían realizar los cambios electorales en el famoso “fast track”.

Pequeño detalle: para cambiar las leyes hay que cumplir procedimientos, en caso contrario, la Suprema Corte de Justicia es quien tiene el Poder y el derecho de revisar sus actos e invalidar los cambios legislativos que no cumplan con las formas procedentes.

Y así, el pasado lunes fue un gran día para la democracia y la división de Poderes, luego de que nueve de los once ministros de la Corte -dos de ellos designados en el actual periodo de gobierno-, votaron en contra del primero de dos decretos mediante los que el gobierno pretendía anular valiosos logros que costaron años al sistema electoral mexicano, ajustando las reglas a su conveniencia.

Muchos dudamos que se alcanzaran los votos suficientes, y se pensaba que la decisión podría ser muy apretada -ocho a tres o siete a cuatro-, para desechar la primera parte del plan B de la contrarreforma electoral de 2022-2023; no obstante, los votos fueron dándose uno a uno, a favor del proyecto elaborado y presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien anteriormente había señalado el hallazgo de graves violaciones al proceso legislativo, cometidas en el Congreso de la Unión: solo dos integrantes del pleno, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel - quien, de acuerdo a la UNAM, plagió su tesis de licenciatura y no debía ya estar en el máximo tribunal judicial del país-, ambas nombradas por el prejidente Andrés López, se pronunciaron en contra.

Por supuesto que si hay algún culpable en el desenlace del caso, es el Legislativo que, tanto la primera, como la segunda parte del plan B -con la que podrá pasar lo mismo dado que ambas fueron aprobadas de la misma forma-, intentaron dar gusto a su jefe López Obrador, sin considerar que no basta tener los votos, también es necesario cumplir con el procedimiento, mismo que, como externó la ministra presidenta Norma Piña, está hecho para salvaguardar el derecho que tienen las minorías a conocer lo que se debate y a que se les escuche.

La advertencia fue enviada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo: “Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos…”

Adicionalmente, están las protestas afuera de la Corte mismas que, desde hace días, seguidores del Presidente y de la 4T se han dedicado a denostar el trabajo de la ministra presidenta, Norma Piña, y que insisten en descalificar su labor mediante medidas políticas callejeras con las que se busca, de manera estridente, presionar e incomodar al oponente.

Es un hecho que el Congreso se constituye para deliberar, en comisiones y en el Pleno, las cámaras no son aparatos de votación de manera expedita y sin análisis ni reflexión, por lo que las minorías tienen todo el derecho a oponerse y con su opinión, dar seguridad y certeza al futuro del país, una mayoría no puede acallarlas sólo porque tienen prisa de quedar bien con su jefe máximo: eso, no es democracia, sino autoritarismo.

Finalmente, ¿qué es lo que ve el gobierno en torno al panorama del 2024, para pretender competir con una legislación a modo?

Sin lugar a duda, la decisión de la Corte es muy plausible, dado que permite equilibrar pesos y contrapesos, característica de nuestra incipiente democracia, a la que tanto ha costado superar la histórica y arraigada costumbre del sometimiento del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.

