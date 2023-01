Poder Nacional | Proyección del interes nacional

La intensa dinámica nacional e internacional, con frecuencia condiciona, e incluso demora, la proyección consistente de los intereses de cualquier país. Ya sean procesos electorales (Brasil), guerras (Rusia-Ucrania), catástrofes ambientales y en general coyunturas, que tienden a sobreponerse a los planes de desarrollo. Esto se plantea a partir de la interesante reunión de los Presidentes de México, Estados Unidos y del Primer Ministro de Canadá, la inicio del la semana que concluye.

Por una parte, las nuevas condiciones del acuerdo comercial tripartito, generaron ciertos barruntos en el ambiente previo al encuentro, sobre todo por lo que hace al comercio del maíz transgénico y las nuevas condiciones jurídicas que el gobierno mexicano impuso para la generación y comercialización de electricidad y los derivados del petróleo, sobre todo combustibles. En esos términos, más allá de las anécdotas que de manera natural se dieron en este encuentro y en otros más, en cualquier parte del mundo, se observa que lo trascendente es posterior a dichos eventos. Ahora no será diferente.

Por ejemplo se anunció la creación de un grupo de alto nivel con funcionarios gubernamentales de los tres países, para atender sobre todo, la dinámica comercial y establecer ciertas medidas, que restrinjan (no que prohíban) la presencia de los productos y servicios de la República Popular de China. En esos términos, para México implicará un ajuste, no mayor pero sí sensible, en sus relaciones comerciales con la potencia asiática, sobre todo, teniendo en puerta como se ha anunciado, muy importantes inversiones en el sector automotriz, rama industrial por demás prioritaria para la economía de los Estados Unidos.

Otro acuerdo que no ha logrado ser destacado en los análisis posteriores al evento, es la concurrencia de las posturas de Jospeh Biden y Justin Trudeau, respecto de la imperiosa necesidad de propiciar las condiciones para lograr el decidido paso hacia la producción y consumo de energías limpias y renovables, en donde como sabemos, el gobierno del Presidente López Obrador y su postura ideológica respecto del petróleo, han sido argumentos para marcar distancia de dicha tendencia respecto de las principales economías del mundo. Allí están el referido ajuste al marco jurídico para limitar las inversiones extranjeras en la materia, así como la construcción de la refinería de Dos Bocas y la adquisición de otra, Deer Park, en los Estados Unidos.

Un aspecto que también llamó la atención, al menos en los pronunciamiento de la Casa Blanca y del Palacio Nacional, fueron los temas de la Seguridad Pública, la Seguridad Fronteriza y las actividades delictivas en torno al narcotráfico. Es probable, que estos delicados temas, requieran un tratamiento binacional, pero lo cierto es que con los antecedentes de los hechos en Ciudad Juárez y Culiacán, sin duda que en las conversaciones privadas, se abordó el tema y ya veremos la puesta en práctica que por lógica de la discreción, no se anunciaron en los resultados de las negociaciones. En los siguientes días, observaremos la aplicación de lo que fueron los puntos de convergencia.





