Policías con perspectiva de género, una necesidad urgente

Por Denisse Valdés, En México son asesinadas al menos 10 mujeres al día, aunque como víctimas de feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2021 se han registrado 692, siendo agosto el mes que reporta la mayor incidencia con 107 víctimas; particularmente concentradas en los municipios de Culiacán, Juárez y Tlaquepaque. En ocasiones las muertes de mujeres tienen relación con un antecedente de violencia familiar, delito que a nivel nacional ha aumentado en un 20% de enero a agosto de 2021, respecto al mismo periodo de 2020.

La prevención de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres necesita de una policía capacitada, que conozca y opere con perspectiva de género. La importancia de que las instituciones policiales tengan preparación en la materia, radica en que son ellos, principalmente los policías municipales, los primeros en recibir reportes de incidentes y conflictos cotidianos. Es más que necesario que los elementos encargados de la seguridad de los ciudadanos sepan identificar elementos de riesgo, que probablemente pueden derivar en feminicidios. Con una adecuada preparación se podría lograr proteger y resguardar a las posibles víctimas, así como también ser capaces de hacer una primera aproximación más certera sobre si un homicidio puede o no calificar como un acto violento por razones de género.

La prevención del delito ha sido una de las funciones principales de los policías, y en los lineamientos que ha postulado López Obrador en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública, figura como uno de los “ejes estratégicos”. Sin embargo, en la realidad la prioridad la ha tenido el establecimiento de la Guardia Nacional. En un inicio se dijo que esta nueva institución no reemplazaría a los policías estatales y municipales, pero actualmente todo gira en torno a la Guardia Nacional. Se ha abandonado el tema de proximidad social que estaban llevando a cabo algunas policías locales y nunca se comenzó una agenda sobre género.

No existe una verdadera planeación para la integración de la perspectiva de género en las instituciones de seguridad, depende de la voluntad política y es evidente que el gobierno federal no la tiene. Si bien en los discursos se menciona la inclusión del enfoque, realmente no se ha materializado. No ha habido un verdadero esfuerzo para la capacitación de los elementos encargados de la seguridad pública en materia de género. Lo que actualmente se tiene es el fortalecimiento de las fuerzas armadas y un mayor desplazamiento y abandono de los policías.

Pese a las condiciones, hay ejemplos locales en los que se ha hecho el esfuerzo de implementar la perspectiva de género en los policías municipales. Tal es el caso de Nezahualcóyotl, que de la mano de Causa en Común y el apoyo de la Embajada de Canadá, se ha dado a la tarea de conocer las condiciones de las mujeres policías; además de sensibilizar en el tema de violencia de género tanto a hombres como a mujeres. El municipio continúa avanzando hacia la institucionalización de instrumentos de reglamentación de conducta, que visibilicen y sancionen las situaciones de violencia por razones de género.

En la implementación del enfoque de género resulta primordial que primero se trabaje en el interior de las corporaciones policiales, para así lograr brindar una mejor atención a la comunidad con policías sensibles y capaces en el tema. El avance hacia la perspectiva de género se tiene que dar con el apoyo y esfuerzo de los tres ámbitos de gobierno. Apostar por lo local es lo que se necesita con urgencia y no el aumento de elementos esencialmente militares.









Investigadora de Causa en Común.