Popularidad de AMLO, en ascenso

Los adversarios de AMLO, siempre pendientes de cualquier posibilidad para atacarlo, de inmediato le exigieron una explicación del por qué estaba su nombre en el texto de Trump. Por más que han buscado la manera de golpear la imagen pública del Presidente de la República, no lo han logrado.

Según Consulta Mitofsky, hasta ayer López Obrador tenía 63.2 por ciento de aprobación ciudadana, el porcentaje más alto para un mandatario en el siglo XXI a nueve meses de haber iniciado su gobierno.

Aunque Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña rondaban los 60 puntos, la situación por la que atraviesa el país es aún más complicada actualmente.

Tan sólo en septiembre, Andrés Manuel salió bien librado en tres momentos claves para su administración.

A inicio de mes, envió su Primer Informe de gobierno al Congreso de la Unión y no acudió a la Cámara de Diputados, con lo que evitó enfrentamientos con la oposición que sólo habrían servido de caldo de cultivo para sus detractores, que cada día están más desesperados.

Una semana después, el 8 de septiembre, envió al Congreso el Paquete Económico 2020. Aunque su propuesta fue duramente cuestionada por los recortes que propone a organismos como la CNDH o el INE, así como a las universidades, las críticas no han sido lo suficientemente fuertes para ponerlo en el debate público.

Y ni qué decir del Grito de Independencia y el Desfile Militar del pasado fin de semana. Los aplausos se los ganó porque, al fin, desapareció a la familia como principal benefactora del presidencialismo en el país y se acabó el lujo. Empero también hubo críticas menores de aquellos que vieron en la imagen de López Obrador y su esposa, solos en el balcón, como señal de autoritarismo.

ALGUNOS YA DEJARON DE APOYARLO

Antonio Sola, experto en imagen política, reconoció que es complicado tener un alto nivel de aprobación en un país tan convulso, como lo está actualmente México.

“López Obrador está concentrado en una agenda mucho más política, que en una para resolver los problemas ciudadanos, porque haber perdido 15 puntos entre la campaña y su gobierno, es mucho. Varios que lo apoyaron, hoy se están retirando lentamente”, señaló.

El especialista, de origen español, recordó que el año pasado los mexicanos votaron con ira en contra de la administración de Enrique Peña Nieto y ahora consideran que AMLO ha incumplido todas sus promesas. Empero, “10 meses es muy poco tiempo para obtener resultados”, reconoció Sola.

Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, en entrevista para esta columna, dijo que la noche del 15 de septiembre, “con los ‘vivas’, AMLO no polarizó porque no gritó ‘viva la cuarta transformación’, por ejemplo. Se dirigió a los valores del país. Incluso cuando dijo ‘la fraternidad universal’, se refería al flujo migratorio o a la ‘soberanía’. Todo lo que gritó ese día, no hay discusión de que son correctos porque no divide.” Además, para Roy Campos el sentimentalismo que se observó en la Plaza de la Constitución la noche del 15 hacía mucho que no se observaba. “Era gente que lo apoyaba a él, no a la Independencia.

El pueblo en lo que menos pensaba era en Hidalgo, sino en gritarle ‘no estás solo’ o ‘presidente, presidente’.”

Tanto Campos como Sola coinciden en que un gran sector de los mexicanos siguen apoyando al líder político y, también, un grupo significativo comenzó a retirarle su apoyo.

LOS DOS AMLO. UNO POLÍTICO, EL OTRO GOBIERNA

La periodista Viridiana Ríos escribió para The New York Times sobre la desconfianza que prevalece entre algunos círculos hacia la política económica que ha comenzado a implementar López Obrador.

Señaló que “en buena medida se debe a temores construidos a partir del discurso radicalizado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no a sus acciones concretas.”

Ríos reconoció que hay un abismo de diferencia entre el AMLO político y el AMLO gobernante y así quedó comprobado cuando envió su Paquete Económico 2020. “Quizás la principal característica de su mandato será que veremos una distancia muy marcada entre la retórica política del presidente de México y sus acciones económicas. Todo parece indicar que en el discurso, AMLO será un líder radical pero macroeconómicamente será un jefe de Estado responsable.”

Ramón Morales es un especialista en discurso político y catedrático de la Universidad Panamericana, y describe a Andrés Manuel como “una persona astuta.

Una de las cosas que tiene muy claras es no hacer pensar a la gente que le está viendo la cara o perdería toda su credibilidad. Por eso, si se equivoca se retracta, y si la conversación no está siendo positiva, entonces la cambia.”

Como lo hizo entre el año 2000 y el 2006, cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ya de Presidente López Obrador dicta la agencia nacional durante su conferencia mañanera y, como asegura Morales, si un tema ataca al adversario, lo revive. Empero, si a AMLO le desagrada, lo evita o desvía la respuesta.

Andrés Manuel ha forjado su imagen al través del contacto directo con la gente.

Es, quizá, de los pocos políticos mexicanos que puede andar por la calle sin ser confrontado por quienes se encuentra a su paso, aunque aumentó sus medidas de seguridad, siguen siendo menores comparadas con sus antecesores.

También existe otro bloque, tan radical como sus seguidores, que temen ante esta nueva forma de gobernar. Ambos grupos han aumentado su aceptación o rechazo conforme avanza el gobierno de López Obrador. Lo cierto es que sus resultados y propuesta de cambio, únicamente podrá evaluarse al concluir su gobierno y eso será hasta el 2024. Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.