Por fin llegó el día… y ahora …

Después de un tortuoso periodo de meses de pre-campaña y campaña, donde ya no se notaba alguna diferencia. Tiempo de verdades y calumnias, que buscaban posicionamiento político y social a costa de la descalificación del otro. Al punto de ver a nuestra institución responsable de organizar las elecciones más participativa respecto de pronunciamientos en contra de la violencia que se generaba por parte de los simpatizantes de los candidatos, exhortaba a no generar sediciones que ya rayaban en tonos irrespetuosos, pero además pudieran provocar confrontación entre la población.

Y también debemos destacar un periodo propositivo, en el que organizaciones de la sociedad civil y grupos de empresarios, preocupados por la realidad, se articularon para manifestar ideas de mejora y reestructura necesaria, sobre todo en tópicos de seguridad y justicia que mucho han mermado nuestra convivencia como sociedad.

En estos meses México vivió la llegada de un Mundial que, si bien alegró a miles, también es cierto que no se ha sentido la pasión por este deporte como en otras ocasiones, más que nunca la ciudadanía ha estado pendiente de los escenarios políticos que se presentarían llegando el domingo 1 de julio, pues no olvidemos el casi medio centenar de candidatos asesinados a lo largo del país.

Y por fin llegó el día, miles de mexicanos comenzaron la instalación de las casillas a las 7:30 horas, los ánimos se notaban tensos en algunos lugares más que en otros, en algunos la confianza de la victoria de su candidato permitió una jornada limpia y en paz. Sin embargo, no en todos lados fue así, recordemos que esta elección además de definir la Presidencia del país, también eligió al Congreso de la Unión completo, y a nivel local ocho gubernaturas, la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, presidencias municipales y alcaldías. Cargos en donde no necesariamente la ola de una coalición iba de manera directa al triunfo.

Se reportaron disturbios en Puebla, Michoacán, Chiapas y Estado de México, y la falta de boletas en casillas especiales que evitaron la emisión de votos de ciudadanos emocionados y responsables. La FEPADE reportó que durante el proceso electoral concurrente se han presentado 1, 106 denuncias con motivo de probables delitos electorales en todo el territorio nacional, de las cuales 466 correspondía al fuero federal, mientras que a nivel local fueron reportadas 640, mencionando que los estados con más denuncias eran: Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

A las 18:00 horas, como lo mandata la ley, es que se concluye la jornada electoral, a menos que haya aún ciudadanos formados para ejercer su derecho al voto, de lo contrario, comienza una siguiente fase para los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla: la apertura de las urnas y conteo de votos.

Alrededor de las 20:00, por televisión y redes sociales se reconoció, por su adversarios, la voluntad de millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador fue elegido Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por los próximos seis años. El método científico del Conteo Rápido realizado por los mejores matemáticos del país establecía que las preferencias de los electores eran muy marcadas, se calculaba el 53% de la votación a favor, en contraste de un 22% y 15% de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, respectivamente.

Hoy comienza una etapa de transición, contaremos con la participación de nuevos actores políticos en primer plano, otros con una experiencia probada, con renombre y trayectoria en la administración pública, algunos otros quizás no, pero todos tienen la misión de hacer que las promesas realizadas en campaña sean una realidad, pues la frase que más se quedó en el corazón de los mexicanos, del primer discurso en una plaza pública del candidato a la Presidencia de la Republica, es que no nos va a fallar. Estamos ciertos que no va a ser fácil cumplir, pero todos deseamos y abonaremos para que así sea, por el bien de México.

Podemos sentirnos orgullosos de haberlo hecho una vez más, vivimos una tercera alternancia del poder en paz, y también debemos hacernos responsables de la elección que hicimos como país, exigir a los nuevos gobernantes por la respuesta a necesidades que conocen perfectamente y que en tres distintos debates dejaron ver que requería desde su visión, hoy es momento de trabajar en que esas ideas logren estructurarse en favor de la sociedad como una realidad.

Nos encontramos frente a una nueva era de hacer política en nuestro país y en el mundo entero, hoy podemos seguir minuto a minuto las políticas públicas nacionales e internacionales en un sinnúmero de temas: migrantes, salud, seguridad, etc., estemos atentos de los cambios que se avecinan y levantemos la voz cuando sea necesaria una redirección de rumbo, pues al final los cargos públicos de elección tienen al mayor público, pero también tienen una deuda con sus electores.

mafrcontacto@gmail.com