Por la puerta grande

1.-En el pestilente fárrago de la política, que sus protagonistas se han encargado de denigrar por lo más bajo, y del que prácticamente todos los medios hacen eco cegador, destaca la categoría que con su tono y la claridad de su pensamiento da al oficio un político de excepción en tiempos normales, y de singular brillo en éstos de sórdida confusión, de desvergonzada humillación al decoro de los mexicanos. Al excusarse del Congreso y anunciar su retiro de la política, Roberto Gil Zuarth ha puesto su dignidad por encima de la estofa de un partido concebido para exaltar la virtud en la vida pública, y que ha sido ultrajado en su esencia por la avaricia y la altivez de un bucanero.

2.-La inusual sesión del Senado de la República en la que pidió licencia y se despidió de sus pares contó con la intervención de 32 legisladores de todas las fracciones, que durante una hora 40 minutos reconocieron en el joven ideólogo panista la gallardía y el bagaje de un profesional de la política, al que precede una envidiable trayectoria como funcionario y legislador, y que ha decidido no seguir embarrándose en el pantano de la traición en que un tramposo convirtió su partido para apañarse la candidatura presidencial. De Gil Zuarth aquí se dijo el 24 de julio de 2016:

3.-“El presidente del Senado ha aprovechado la ocasión que ha tenido para mostrar la madurez de una trayectoria en la cima donde se toman las decisiones trascendentes del país. Roberto Gil Zuarth se desenvuelve con aplomo y seguridad al dirimir posturas de otro modo irreconciliables en la Cámara de los mayores, y por su conducción han salido adelante iniciativas de largo alcance. En el podio donde han adquirido rango de Ley Suprema, ha expuesto una personalidad sólida y un carácter de político profesional más allá de su partido –muy superior al talante pendenciero del joven líder panista, que poco tardó en desengañar las expectativas que generó-. Gil Zuarth tendrá voz a la hora de decidir una candidatura presidencial.” No la tuvo, y así ha quedado el PAN.

4.-Es evidente que trayectorias como la de Gil Zuarth no terminan a los 40 años de edad, y se antoja muy saludable para la vida de la Nación en tiempos de secas contar con personas que rayan la categoría de estadista, y que la juventud sepa lo que significa, y no se queden en la idea de que cualquier tramposo, aun con décadas en campaña por la Presidencia, y sin decir nunca nada que valga la pena, alcanza esa dignidad. Valiosa lección también para el Gobierno, a la hora de incurrir en pifias como la de aducir que la señora Gordillo pone en peligro la paz y la estabilidad del país para cortarle el teléfono y las visitas. No quedó claro a qué paz, qué estabilidad y a qué país se refería la PGR, ni si le consultaron al jefe del Ministerio Público sus hondos y fundados temores.

5.-Con esas ayudas, y enajenarse a los cuadros veteranos y probados del partido del gobierno, más los delirios del perdonador y la abyecta perfidia del monóglota, al candidato del PRI le va a convenir llamar a Spielberg para que la ciudadanía repare en que no se trata de una irreal fantasía y que de verdad hay vida después del 1 de julio.

