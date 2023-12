Por Miguel Reyes Razo | Los reporteros de policía

Por Miguel Reyes Razo

Victor Payán me echó un brazo al hombro. Acercó su cara a mi oído: "Cuando le quiten el fuero a Díaz Serrano, tú te olvidas de él. Ya nos lo dejas a Rafael Medina y a mi. El senador irá a la cárcel. Ya es nuestro...”

Payán y Medina eran los reporteros que "cubrían"para "Excélsior" la "fuente policíaca". Rama del periodismo que -se decía- formaba auténticos, grandes reporteros. ¿Dónde adquirió "colmillo" el muy "chicho" Manuel Buendía Tellez-Girón? Entre crimenes y rejas. ¿Cómo se hizo famoso el "Güero" Téllez Vargas quien vio agonizar a León Trotsky? ¿Dónde alcanzó renombre Héctor Rivera -apodado Pis-Pis- antes de hacerse rico mueblero? En los juzgados. En amistad con "comanches" y abogadazos de delincuentes.

Víctor Payán, individuo de origen incierto nunca leyó un libro. Dominó el arte de elogiar, lambisconear, "marear" al prójimo. Encimoso, atrevido, hipocritón, adivinaba flaquezas. Explotaba debilidades. Sonsacador conocía -o inventaba- todas las triquiñuelas que ablandaban la voluntad. ¿Un libro? ¡Ni pensarlo!

A ciencia cierta nadie sabía cómo había llegado al poderoso periódico. En el diario asombraba su escandalosa fortuna. En 1983 poseía un fantástico automóvil -más caro que un Ferrari- que estacionaba en la acera -sobre la banqueta- del edificio de Reforma 18. Más todavía: el auto lucía la matricula VPR. Víctor Payán Rodríguez.

Usaba entonces camisas de seda. Desdeñaba la chaqueta. De la corbata ni se acordaba Mantenía un aire alerta. Tenía el aire de un hombre apresurado. Hurtaba la mirada; desconfiaba. Y echaba mano de una sonrisa. Clave para eliminar reticencias. Adulaba, tentaba...

Así o asá, Victor Payán estaba en Excélsior. Había muerto -prematura e inesperadamente- el talentoso Alberto Ramírez Aguilar. Respetado autor de la columna "Siguiendo Pistas", que alcanzó la gerencia del diario. Julio Scherer lo designó. "Honrado e incorruptible, culto, estudioso, persona de bien", virtudes que le reconoció.

De leyenda el caso de "La Tigresa”. Cantante de corridos. Mujer chiapaneca afecta al escándalo y a la fea murmuración: "Es la "vieja" de Gustavo Díaz Ordaz.

"Fue la que le dio un golpe que le amoló la retina al "Presi".

"Fue la amante de Sicilia Falcón. El narcotraficante que vivía en el rancho de Gastón Santos...”

Aquel "notón", la captura y detención de Sicilia Falcón atrajo la atención de la sociedad nacional. Ganó espacio en la primera plana del diario Excélsior.

"Soy Irma Serrano, quiero ver al señor Scherer - pidió brusca la cantante.

"Espere, señora. Sientese ahí. Junto a esa estatua -indicó la educada secretaria del Director General.

Ya ante Scherer:

"Uno de sus reporteros me pidió un millón de pesos. Dizque para ayudarme a sacar de la cárcel al señor Sicilia Falcón.

"¿Quién es, señora? -planteó el comedido informador.

"Se apellida Payán...

"Hasta pronto...

Y frente a él.

"Son mis honorarios de abogado, "cuñado". Yo no le pedí esa lana como reportero. Soy intermediario de la justicia. No metí al "Buho" en esto. No hice nada malo, Julio. Tú me conoces, hermano. Tengo cuates, influencias. A ti te consta, Julio. Cuánto uno de los muchachos de la redacción va a dar al bote por manejar borracho, luego luego lo saco. Y chitón. Ni hablar. Hablo y me lo sueltan " a la de tres". Total Julio ¿qué tanto es tantito?

Era cierto. Los "contactos" de Payán con los mandos policiacos se movían a su antojo. Jefes de grupo, comandantes, ministerios públicos, mecanógrafas de barandilla, abogados de prestigio. Todos servían a Payán. El peso del periódico imponía. Lograba ascensos. Pudría famas.

Cima de su carrera: Director de Comunicación Social de la Policía del Distrito Federal. Mano derecha del Jefe Arturo Durazo.

"Ya le hizo justicia la Revolución a Arturo. El Presidente le dio rango de General.. Son cuates desde jóvenes. Arturo defendía a López Portillo de abusivos...

"El Secretario de la Defensa le pidió al Presidente que no ofendiera al Ejército dando ese rango a Durazo.

"El "Negro" Durazo jamás fue a la escuela... Y ya se siente candidato al gobierno de Sonora.

"¿Vieron al "Vic" Payán? Ya trae uniforme de policía. Arma al cinto. Patrulla y escolta. Dice que va a ayudar a todos los cuates... Arturo le va a dar lana para toda la "fuente". Lana o polvo. El Payán tiene de todo...”

En la redacción de Reforma 18 envidia y admiración, amistad y rencor, desprecio y gratitud. Todos esos sentimientos provocaba Víctor Payán, quien cuando se le pasaban las copas, besuqueaba a sus compañeros. Mujeres extravagantes lo acompañaban. Payán las lucía. Retaba:

"¡Qué le ves a mi vieja, tu, tarugo? Te voy a romper el hocico...”

"Párale, Vic...Párale” -intervenía el seriote Arnulfo Uzeta. Jefe de la bulliciosa redacción del cotidiano...

De rango menor -destinados a redactar boletines e informaciones de poca monta, Emlio Viale y Rafael Medina Cruz completaban la información policiaca -la nota roja- de Excélsior.

A su manera hacían "de las suyas·".

"Vienen a pedirte ayuda. Que el marido está en la cárcel. Te dicen que es inocente. Que si tu "metes el hombro" Y te ofrecen lana. Te la dan. Y a veces hasta se te ofrecen, mano. Asi, como te lo cuento. Se te ponen. Y ya sabes . "¿A quien le dan pan que llore?"

Eso contaba Emilio Viale Fiestas. Peruano de quien muy poco se sabía. Allá un "cholo". Acá reportero de Excélsior. Seguía los pasos de Victor Payan .El mero mero en julio de 1983 era Victor Payán.