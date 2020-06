¿Por qué Conapred?

Las andanadas verbales, que se interpretan siempre como instrucciones políticas, del presidente de la República contra el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) han sido tan agresivas como sorprendentes. Conapred, la autoridad encargada por ley de coordinar la política antidiscriminatoria del Estado, no formaba parte del elenco conocido de sus objetos fóbicos.

Es probable, como se ha comentado en distintos medios, que la virulencia de los ataques de estos tres días provenga del agravio expresado en redes por la esposa del presidente acerca de la invitación a un foro sobre racismo y clasismo, finalmente cancelado, que Conapred había hecho a un conocido personaje de los medios que, entre otros agravios, había proferido burlas al hijo del presidente. Podría ser, pero ello no explicaría que no haya sido suficiente con convertir a su presidenta Mónica Maccise en la víctima propiciatoria de este ejercicio del poder, sino que la reacción amenace la existencia misma de esta institución.

Por ello, más allá de los motivos personales, que son siempre probables y opinables, lo que debe destacarse es el peso e importancia de una institución como Conapred para la vida del país. Si un argumento central del ataque al Conapred es que no se conoce lo que hace, nuestra primera obligación ciudadana es buscar la información objetiva al respecto. Esto es necesario porque el presidente asoció el supuesto desconocimiento de la institución con su irrelevancia y hasta con una sospecha de privilegio y despilfarro.

Lo cierto, en realidad, es que mucha gente conoce la existencia de Conapred en México y aun fuera del país, incluido un amplio número de las personas que más sufren la desigualdad y que han sido apoyados por el Consejo y también un amplio número de personas activistas y luchadoras sociales que, al margen de gobiernos y partidos, han luchado por la igualdad en México durante décadas. Porque si algo ha caracterizado la construcción de esta institución durante las dos últimas décadas es la canalización, a partir de la ley y mediante la acción institucional, de poderosas demandas de justicia que en nuestro país no habían sido atendidas. Por ello, si en algún lugar del espectro político se pudiera situar a esta institución garantista es en la agenda de una izquierda democrática que apuesta por reducir las brechas de desigualdad desde los recursos democráticos y la acción civilizatoria del Estado. Por ello es disonante que se le vea como apuesta a un gobierno que se identifica con una base popular.

El Conapred es el resultado de un momento inédito en la política mexicana. Su creación, propuesta en el proceso electoral del año 2000 por el antiguo comunista y entonces socialdemócrata Gilberto Rincón Gallardo, logró el apoyo y hasta el entusiasmo de fuerzas que en otros muchos terrenos son contrastantes y hasta antagónicas. Incluso, en su desarrollo y construcción se ha contado con personajes que ahora están en el gobierno o en el partido del presidente. La base política plural y diversa del Conapred no es cosa menor, porque de ella proviene su legitimidad y capacidad de interlocución actuales.

En el plano de la efectividad, hay muchos logros alcanzados y otros en proceso de desarrollo. Recuérdese, al menos, que el Conapred presentó y logró la aprobación de la iniciativa en la ONU de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahora es norma en el país con el mismo alcance de las normas constitucionales. También permitió la identificación y la documentación de los grupos, prácticas y procesos de discriminación en el país, sobre todo a través de las tres encuestas nacionales sobre discriminación (2005, 2010 y 2017).

Hoy en día, ninguna política pública dirigida a los grupos menos aventajados (indígenas, discapacidad, mujeres, infancia, etcétera) podría funcionar si no se acompaña de criterios serios de no discriminación; por ello la base informativa que ha construido Conapred y que define sus acciones es imprescindible para que no naufraguen las políticas niveladoras del propio gobierno federal.

Otro terreno de acción de enorme relieve ha sido la batalla cultural y educativa: Conapred ha ofrecido un espacio para el debate público, para la eliminación de creencias sociales basadas en el prejuicio y para aumentar el conocimiento científico sobre los fenómenos de desigualdad en el país. Si solo se recuerda la experiencia de la publicación Kipatla, que ha sido ya lectura de millones de niños en el país, se podrá dimensionar no sólo el logro alcanzado sino el terreno fértil en el que ha de trabajarse en el futuro.

Una última razón para defender la existencia de Conapred y, además, su fortalecimiento, es que su continuidad sería benéfica no solo para los grupos más excluidos del país sino también para un gobierno que ha hecho una apuesta política por esa población.

(Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa)