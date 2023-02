¿Por qué insistir en cobrar impuestos a repartidores por aplicación? 

Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos

@repartidorr / @NosotrxsMX





Parece que los gobiernos se empeñan en sacar recursos para esa batalla electoral del 2024 y pues la caja chica preferida es agarrarse de las personas trabajadoras precarizadas. No queremos pensar mal, pero así nos lo hacen ver en un verdadero acto de otorgar beneficios a sus huestes en el Gobierno de Quintana Roo, que quiere destacar por imponer una ley.

Aquí les contamos lo que significa esta ley. Para empezar, cobraría un 2% por el costo total del pedido, algo que no es desconocido ya que el año pasado el gobierno de Claudia Sheinbaum se quedó con las ganas de hacer lo mismo y cobrarnos ese 2% que, como defendieron los de finanzas, "no es ilegal". Aquí, el gobierno de Mara Lezama quiere cobrar a rajatabla por el total del pedido, los repartidores y los taxistas en app y sus consentidos, los taxistas, no ganamos ni de chiste lo mismo.

Un repartidor se lleva en promedio 1200 pesos semanales. Un chofer de Uber, si es que lo dejan trabajar y no bajan a golpes al pasaje, unos 3000 pesos a la semana. Un taxista del sindicato, cobrando a ojo de buen cubero, se anda llevando unos 2500 diarios.

Con base en esto, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Quintana Roo, pues el que la Corte haya determinado que Uber pueda trabajar en el estado es ahora por el cual la saña con la que quieren regular a los repartidores.

La tarde del lunes 30 enero, el colectivo Ni Un Repartidor Menos Quintana Roo se manifestó para hacerle saber a las autoridades que no estamos de acuerdo con dicha iniciativa ya que se trata de ser regulados por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo cuyo titular, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, propuso lo siguiente:

Permiso para poder trabajar en las aplicaciones, es decir, los repartidores debemos pagar un permiso anual para poder trabajar en plataformas ¿Y la libertad laboral? ¡En ninguna parte del mundo se pide permiso al gobierno para trabajar! Una vez que tengas tu permiso deberás estar registrado en una empresa o sindicato para poder trabajar. México no necesita más sindicatos, México necesita más trabajadores informados sobre sus derechos laborales.

Ya pagamos por una mochila, y el Secretario de Movilidad de Quintana Roo dice que las tiremos y que compremos unas cajas que él mando a diseñar. Cabe destacar que, para esta sublime propuesta de charrería, el señor de movilidad no acepta el diálogo ni con repartidores, académicos o empresas. Ya que él dice que el diálogo se realizará una vez aprobada su iniciativa de modificación al artículo 85-TER.

No nos íbamos a dejar, ni vamos a esperar a que se apruebe. Aquí estamos y ya nos recibieron un primer documento y junto con nuestros aliados, estamos listos con el equipo jurídico para meter los amparos y controversias necesarias.

Dese ahora se los decimos: ¡SU INICIATIVA NO PASARÁ!