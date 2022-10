Por Gerson Hernández Mecalco





Hay poco interés y desconfianza en las noticias por parte de los jóvenes en el mundo. Cuatro de cada 10 menores de 35 años las evitan. De acuerdo con el testimonio de una mujer del Reino Unido de 29 años: “Trato de limitar la cantidad de noticias negativas, especialmente a primera hora de la mañana y en la noche. No quiero que afecten mi día ni que me preocupen”. Para un varón de 24 años que vive en el otro lado del mundo (Brasil), su opinión no difiere: “Dependiendo de mi estado de ánimo, si veo una noticia que sé que es mala, que me va a alterar, a veces la dejo y la leo más tarde”. Entonces ¿Por qué la “chaviza” evita las noticias?

“Los menores de 35 años afirman que las noticias tienen un efecto negativo en su estado de ánimo (34%) y recientemente, que hay demasiada cobertura de temas de política y el coronavirus (39%). En el Reino Unido, por ejemplo, dos tercios (64%) de los menores de 35 años que evitan las noticias sostienen que lo hacen porque les bajan el ánimo”. Toda la información anterior, se detalla en “Los hábitos y actitudes cambiantes de las audiencias jóvenes de noticias” del Dr. Kirsten Eddy, una investigación del Instituto Reuters, donde se investigó cualitativamente a 72 jóvenes de Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

A la pregunta de ¿Qué es una noticia para la gente joven?, Tienen actitudes diferentes con respecto a cómo se ejerce el periodismo: “Son más propensos a creer que los medios deben adoptar una postura en temas como el cambio climático y que los periodistas deberían expresar libremente sus opiniones personales en las redes sociales”.

De acuerdo con el testimonio de otro joven brasileño de 27 años: “Me gustan las noticias sobre deportes, comida, bienestar y salud. No me gusta ver noticias sobre violencia”. La “chaviza” es especialmente menos propensa a mostrar interés por lo que consideran "noticias" de información internacional, conflictos armados y violencia. En cambio, los menores de 35 años son más propensos a mostrar interés por temas más soft, como la industria del entretenimiento y celebridades (33%), cultura y arte (37%) y educación (34%).

Ya casi para terminar, ¿Qué motiva a los jóvenes a consumir noticias? Para un norteamericano de 27 años: “Busco lo que necesito saber para estar al tanto de la actualidad... Esas noticias son importantes y relevantes para mi vida. También busco noticias que me entretengan según mis intereses y noticias divertidas, que sea emocionante descubrir, como la actualidad de los famosos”. Asimismo, para una estadounidense de 23 años: “Accedo a las noticias en parte para divertirme y entretenerme, pero también para informarme. Hay revistas científicas, donde no es divertido, pero tampoco es ´necesario saber´”. Las audiencias tienen una especie de mezcla de motivaciones, en función de sus intereses y del tipo de contenido en el que piensan o buscan.

En Adiós a los medios. La era de la comunicación descentrada, el último libro del estudioso de las Ciencias de la Comunicación, Raúl Trejo Delarbre afirma que “los individuos somos espectadores, pero también actores —y cuando queremos, además, autores de nuestros propios contenidos—. Las plataformas de Internet y las redes sociodigitales le recuerdan a la “chaviza” los alcances de la comunicación de los que son, somos y seremos parte. Bueno eso espero.





