¡Por supuesto que “La ley es ley ”!!! 

Días antes de la consulta para la revocación del mandato organizada por Andrés López desde que asumió el poder, la Plaza de la República fue una vez más escenario de un acto proselitista plagada por mantas, carteles, pantallas, un templete y millares de ciudadanos que vieron desfilar figuras de gobierno y personajes afines a la Cuarta Transformación: con todo y “veda electoral” ante el ejercicio de la consulta pública, las formas se dieron como el prejidente lo quiso; no obstante, la revocación fue literalmente una ratificación.

En teoría y bajo el de las leyes electorales que nos rigen, ningún actor político tendría que haber hablado previamente: no fue así y los funcionarios de la “4T” llamaron a acudir a las urnas, respaldaron las iniciativas enviadas por el Andrés M. López y ahora, esperan su aprobación en el Congreso.

Poco antes de que se realizara el evento referido y al hablar de su iniciativa de reforma eléctrica, Andrés Manuel lanzó un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia: “¿Pueden más el poder de las empresas? Y que no me vengan de que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, lo que se va a demos e las empresas? Y que no me vengan de que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales y empresariales”… Prejidente, la ley es la principal estructura de cualquier pacto social civilizado, todos sabemos su tra trar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales y empresariales”… Prejidente, la ley es la principal estructura de cualquier pacto social civilizado, todos sabemos su trascendencia para llegar a acuerdos colectivos; no obstante, queda claro que para este gobierno de “cuarta” y no precisamente transformación, esto no se entiende… baste ya no digamos analizar, solo observar la actitud y desfachatez con que se maneja la mayoría de los actores políticos de nuestra actualidad, comenzando por el Ejecutivo Federal, para comprender nuestra aberrante realidad.

Hoy por hoy, lo único a celebrar y digno de reconocer luego del ejercicio del pasado domingo, es la oportunidad de contar con un verdadero eje político como el Instituto Nacional Electoral, por cuya intercesión el ejercicio de la primera consulta de revocación de mandato fue exitosa: el ejercicio fue un formato novedoso que, pese al boicot y la denostación por parte del titular del Ejecutivo, de legisladores, gobernadores y funcionarios de distintos niveles de gobierno, el INE respondió cabal y objetivamente.

Conforme a las cifras reportadas, quien no respondió como Andrés López hubiera querido -y ya se veía venir-, fue la sociedad mexicana que, con todo y acarreados, solo acudió a votar 17.77% de los electores, menos de la mitad necesaria para que la consulta tuviera efecto vinculante, y aunque para el prejidente es motivo de festejo que más de 90% de los votos apoyaron su permanencia en el poder, sólo lo ratificaron dos de cada 10 posibles electores....

El INE, a pesar de las acusaciones de boicot, respondió haciendo lo que sabe: desarrollar, operar y concluir un proceso. Lo hizo entre descalificaciones, amenazas, puertas que nunca atendieron demandas y claras ilegalidades. El instituto emitió 28 medidas cautelares ante la violación de reglas, pero demostró en todo momento su fuerza sin importar las embestidas. Por eso importan los organismos autónomos, a ellos les debemos que no haya imposiciones de agenda en las vías democráticas del país. Si hay motivos para celebrar, estos definitivamente son del INE.

