Por un sano feminismo

VER

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hubo manifestaciones de toda índole. Y como ese día 8 era domingo, para que el efecto fuera más notable, en nuestra patria se propagó la consigna para el lunes 9: El nueve, ninguna se mueve. Y también: Un día sin nosotras. Es notable su capacidad de convocatoria y su creatividad.

¿Quién puede no apoyar la lucha de las mujeres por sus legítimos derechos? ¡Qué bueno que se organicen y se manifiesten! Ya deberíamos haber desterrado el arraigado machismo que seguimos arrastrando, como si fuera una cultura justificable. ¡No! No se puede justificar ningún tipo de violencia contra nadie, en particular contra la mujer, que por siglos la ha soportado, incluso con erróneas interpretaciones bíblicas. Los varones también la padecemos, desde el bulling familiar y escolar, hasta los abominables excesos del crimen organizado, pero nunca tánto como la ha sufrido la mujer.

Sin embargo, hubo quienes aprovecharon la fecha para insistir en lo que quieren imponer como un derecho femenino: abortar en forma legal, libre, segura y gratuita. Pregunto: Y si la que quieres abortar es una niña; ¿ésa no vale, no tiene derecho a vivir, derecho a que la respeten? El aborto es la peor violencia, porque es destruir, es matar a un inocente y verdadero ser humano. Ser persona no empieza a partir de la semana 12 de gestación, sino desde la fecundación. No pretendemos criminalizar a todas, pero deberían ser coherentes.

De igual modo, nunca faltan grupos radicales que se infiltran, que distorsionan y contaminan la causa. Quieren justicia, y son injustos. Exigen respeto, y no respetan ni inmuebles ni personas. Protestan contra la violencia, y son los primeros violentos. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién les da recursos? El gobierno tiene medios para detectarlos y ponerlos en orden, para que no dañen más a la comunidad. Esos grupos no entienden ni atienden otras estrategias.

¿Y qué pensar de este letrero que alguien enarbolaba?: Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido; soy mía… Se le pasó enlistar a su mamá… Supongo que la mayoría de manifestantes no lo suscribe, pero da mucho qué pensar. La autora pretende endiosarse a sí misma; ser su propio ídolo.

PENSAR

En su Exhortación Amoris laetitia, el Papa Francisco dice:

“Deseo resaltar que, aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables. Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer. Pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad. Es una forma de machismo. La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación, y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del Espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos” (54).

ACTUAR

Padres de familia: eduquen a sus hijos varones en el respeto a la igual dignidad de la mujer. Educadores, comunicadores, legisladores y pastores: sigamos educando para la equidad de género, no para la confusión de sexos.

Varones: Un gran respeto hacia la mujer, valorando su identidad y su aporte a la humanidad. Gracias a ellas, vivimos. Respeto, como lo merecen nuestras madres y hermanas.