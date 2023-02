Por unos cuidados más justos del cáncer en México 

Acción y responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos deben establecer políticas concretas para la prevención y control del cáncer que definan indicadores claros que permitan medir los avances en el tema. En particular en México, es necesario que el IMSS Bienestar implemente estrategias en el primer nivel de atención para la capacitación de profesionales de la salud y la detección temprana del cáncer. Adicionalmente es importante que las autoridades en los tres órdenes de gobierno tengan clara hasta donde es la competencia de cada instancia en la atención del cáncer. También es indispensable asegurar el abasto de medicamentos e insumos que no solo implican los procesos de compra si no la distribución hasta que el medicamento esta disponible en farmacia para que los pacientes puedan tener acceso a ellos de forma ininterrumpida. De igual manera, es importante asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura con el personal necesario pasa su operación como es el caso de la radioterapia.