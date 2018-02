Pre-campañas: Contra el uno, el otro y todo el contrario

Es la pregunta más escuchada a un mexicano que vive en el extranjero: ¿Como ven en Estados Unidos las pre-campañas electorales mexicanas? La respuesta invariable y que no se hace esperar es: como un ring de box. Ya no son solo los candidatos, sino también sus estrategas de campaña los que aprovechan cada segundo que tengan disponible en los medios de comunicación para desatar la carnicería, la sorna, el ataque velado y el utilizar todo eso contra quien sepa aguantar lo que le digan sin borrar la sonrisa ni perder los estribos, sea lo que fuere.



Así estuvieron en la televisión “para abrir boca” esta semana, Damián Zepeda del PAN y su coalición, Aurelio Nuño del PRI y sus aliados electorales y Tatiana Clouthier de MORENA.

Un mexicano “de a pie” dice: “Nada más se atacan unos a otros sin hablar de los verdaderos y urgentes cambios en un país donde la violencia y la inseguridad se han acentuado aún más en los últimos años”

Otro mas no se queda callado: “No usan el tiempo que les dan para hacernos pensar en lo que propone su candidato, es decir, el verdadero cambio que va mas allá de la palabrería. Usan su tiempo para defenderse o para ofender, hostigando e intimidando al rival”

¿Qué deja esa violencia verbal electoral en quien el primero de julio irá a las urnas para elegir presidente en un país plagado de violencia de todo tipo?

Aunque a ellos no les importe nada más que impresionar, dejan en el votante ansiedad, enojo, coraje.

Otros más preguntan esperando encontrar en la respuesta un consuelo: Y ¿así era Trump en campaña? Tengo que responderles que sí, que así mismo. Desde el inicio de su campaña, el hoy presidente norteamericano agarró a México y a los mexicanos de su “puerquito” para ganar adeptos. Sin importar la ocasión, si quería ganar aplausos y votos sacaba a relucir el muro y las desgracias de los mexicanos indocumentados. Le resultaban lo ataques y la burla. Ese es el modelo copiado por los políticos hoy.

Todo eso le hace a una preguntarse… a ninguno de ellos le importa la situación real, no la demagógica de los mexicanos de a pie… ¿Por qué no hablar de la inseguridad y las víctimas del secuestro, por ejemplo? ¿Acaso creen que eso no interesa al votante?

Mas allá de cualquier palabrería ¿alguno se ha preocupado por dar una esperanza a quienes son víctimas, y peor aún, ofrecer esa esperanza al resto de los mexicanos que diariamente pueden ser las próximas víctimas?

Pregunto a Isabel Miranda de Wallace de “Alto al secuestro” y quien lucha por justicia para quienes han sufrido el secuestro en carne propia, ya sean ellos o sus familias…

“Pocos entienden lo que las víctimas de un secuestro enfrentan ahora. Los delincuentes han cambiado las reglas del juego y son más violentos que nunca: antes un secuestrado era un objeto valioso para lograr un rescate bien pagado y los cuidaban. Hoy los humillan, los golpean, los torturan, los mutilan, ofenden a las familias, y siembran cizaña por todas partes metiéndole en la cabeza al secuestrado que los suyos no os quieren porque no están listos para pagar su rescate.”

Me quedo pensando en lo que el próximo presidente de México tendría que ofrecer para erradicar ese flagelo en un país con regiones consideradas entre las mas peligrosas del mundo, pero no escucho nada de un debate donde predominaron los ataques de Anaya vs Meade y viceversa y donde Tatiana Clouthier dice se limita a la retórica del candidato del NO. No a la corrupción, pero también No a escuchar que los intelectuales lo confronten… ¿Qué clase de presidente silenciaría a sus opositores?

La respuesta a lo que hizo el candidato Donald Trump es más que clara: Si, así se manejaba mediáticamente y hoy la mayoría paga las consecuencias. Que lo digan los medios de información que no lo adulan, los ecologistas, las mujeres, las minorías, los lideres, incluidos aliados o no, que hoy están viviendo la confrontación porque el voto eligió a quien mas atacaba y por eso era admirado. ¿sirven las lecciones en cabeza ajena? La mayoría dice que no, pero en México solo se sabrá el primero de julio.