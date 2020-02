Preferencia mundial, ¿Trump o Sanders?

Por: Jessica de Alba Ulloa y Jussef Nuñez

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos significó un viraje en la política de ese país, tanto interna como internacional… o al menos eso parece.

Trump evidenció lo que se ha ido gestando en el mundo desde hace décadas: una globalización que ha traído desarrollo, pero cuyos beneficios no han sido iguales para todos. A lo largo y ancho del mundo se ha visto la emergencia de gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, en respuesta a este malestar. Además, al interior de Estados Unidos, el triunfo de Trump hizo patente un descontento subyacente de una parte de la población que se sintió excluida de las políticas del gobierno.

Su triunfo dejó un partido demócrata disfuncional que se dedicó a obstaculizar las decisiones políticas. A unos meses de la elección presidencial, el partido tiene varios candidatos de centro-izquierda hasta la izquierda radical. El común denominador: derrotar al presidente. El electorado deberá decidir entre apoyar al extremo, como el millonario senador de Vermont, Bernie Sanders, y senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren; o elegir a un candidato más moderado, como el exvicepresidente Joe Biden o Pete Buttigieg, exalcalde de la ciudad de South Bend, Indiana.

Los resultados del caucus en Iowa y New Hampshire, que históricamente han coincidido con el candidato nominado, vieron a Buttigieg (26.2% - 25.7%) y Sanders (26.2% - 24.4%) encabezar la carrera, seguidos de Warren (18% - 9.2%) y Joe Biden (15.8% - 8.4%). Más adelante se definirá la probabilidad de cada precandidato para enfrentarse a Donald Trump, quien tiene un 41-49% de aprobación (dependiendo de la encuesta).

La política exterior no es decisiva para los votantes, a menos de que el país esté en guerra. Sin embargo, el mundo sigue de cerca la evolución de las elecciones, pues cada país tiene intereses de menores a vitales que dependen de la hegemonía.

En general, el estilo de Trump ha sido criticado por unilateral, aislacionista y agresivo. Un estudio del Pew Research Center arroja una muestra del nivel de confianza en el mundo que va de 8% (México) hasta 77% (Filipinas). Sin embargo, una lectura cuidadosa de las acciones de Estados Unidos revela que, pese al discurso, no ha habido rompimiento de alianzas, no se ha desencadenado un conflicto armado, no se han roto tratados comerciales, ni se ha acabado el multilateralismo. Aun con acciones unilaterales, como la embajada en Jerusalén y la ruptura del acuerdo con Irán, las acciones han sido positivas, con la salvedad del Acuerdo de París sobre cambio climático y la guerra comercial con China, válida en la lógica del abuso de ese país hacia el resto del mundo.

¿Podemos hablar de un rompimiento del orden liberal internacional generado por Trump y de que éste se revierta con la elección de un candidato demócrata? La respuesta es no. Trump no es la causa, sino una de las consecuencias del orden desgastado de la postguerra que necesariamente se tiene que reformar. Lo que sí podría pasar, es que las políticas radicales de izquierda tuvieran un efecto de desaceleración económica en EU que, sin duda, tendría un impacto negativo en la economía mundial.