Prensa y gobierno en México (1856-2023) (II)

“Esta era una barbería grande, grande como la República Mejicana… a las sanguijuelas las llamaban patriotas, al acto de rasurar, ministerialismo, a poner ventosas y cáusticos, oposición, y así como el maestro se hacía llamar el presidente, sus cuatro oficiales eran los excelentísimos ministros”: daba así inicio la editorial del 8 de mayo de 1861 de “La Orquesta, omniscio, periódico de buen humor y con caricaturas”: el flamante órgano que comenzó a publicarse el 1º de marzo de dicho año siendo sus fundadores Carlos R. Casarín y Constantino Escalante, por muchos considerado el fundador de la caricatura política y a quien habrían de continuar Santiago Hernández, José María Villasana y Jesús Alamilla, entre otros.

¿Por qué “orquesta”? Para ver “si el supremo gobierno, insensible a las arias y a las peticiones en recitado, se ablanda a los acordes de una orquesta”. No en balde, agregaba, “la música tiene una influencia incontestable sobre los animales”, de ahí que fuera “un diario que huele a comonfortistas y lo redactan golpe-estadistas. Veremos cómo se baila en un pan de jabón”. Posición que refrendará el 21 de septiembre de 1867 en su “Obertura a toda Orquesta” intitulada “El Cesarismo. La presidencia de la República” -cuya conclusión advierte que al cesarismo sólo el militarismo pudo derrocar, de la misma forma que al despotismo “la República y la Libertad”- y que durante su segunda época -iniciada en 1874-agudizará de modo aún más enconado, sólo que ahora cuestionando a Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

En 1869 a dicho periódico se suma otro órgano crítico: “El padre Cobos”, que en su número inaugural envía un mensaje a “La Orquesta’”: “Buenos días, querida amiguita… no tengas cuidado ¡poco tiempo San Francisco! Ya verás qué bien te ayuda tu hermanito el Padre Cobos” y publica un poema de “Malandrino”: “Atender a su juego”, primeros versos transcribo: “El presidente en su silla / Está muy tieso, que tieso / Pegado como se pega / La garrapata al pellejo; / Y está pensando seguro / Ser un presidente eterno, / Que es precioso el empleito, / Y este es el juego de Juan Pirulero, / Que cada cual atiende a su juego”. Sí, se trataba de Juárez, no el Benemérito sino el “emperador”, el “Perpetuo Garrapata”.

A su vez, en 1872 nace “Juan Diego”, cuyo primer subtítulo es “periódico constitucionalista, amigo del pueblo y esencialmente malcriado, que ha de dar mucha guerra a Juárez y comparsa”, al declararse intérprete de los sentimientos de un pueblo que “no puede ver la suya con los desmanes del gobierno” y advertir: “voy a decirle al señor D. Benito que me tiene muy molesto con tanta diablura como están haciendo él y sus gentes”.

No cabe duda que si algo caracterizó a la prensa de la época fue su permanente y férrea posición crítica. Filomeno Mata es otra destacada voz opositora a la reeleción juarista, no sólo desde sus propios órganos como “El Monitor Tuxtepecano” sino también desde otros importantes medios como “El Monitor Republicano”, “La Patria” y “El Ahuizote. Semanario feroz, aunque de buenos instintos”, en cuyas páginas encontramos fragmentos como el siguiente, publicado el 25 de diciembre de 1874: “Hay épocas en la vida de los pueblos, que pinta la historia con el cieno del oprobio; épocas de degradación y de infamia, que son la vergüenza de una Nación; épocas de ignominia, que a veces no basta para borrarla toda la sangre de un pueblo. México se encuentra en una de esas épocas de humillante decadencia. La libertad gime bajo la planta del despotismo, se burla diariamente a la soberanía nacional; se insulta al derecho y a la justicia; se atropella el decoro de la sociedad; se explota al pueblo como a vil rebaño; se entroniza en el poder la prostitución y el escándalo… El pueblo sufre y gime y se resigna. Que tenga paciencia para ser esclavo ya que no tiene valor para ser libre”. Su autor: Juan N. Miramontes, crítico también de las reelecciones de Juárez y Lerdo.

Tal es el tono de la prensa del tercer cuarto del siglo XIX que, con la llegada del nuevo régimen en 1877, a su tono agudo y satírico, añadirá matices de enorme gravedad.

Entre los primeros albores de los nuevos tiempos encontramos denuncias como la del propio Mata de 1882 al acusar: “los enemigos de las instituciones preparan un atentado más contra los principios democráticos, queriendo herir de muerte a la libertad de prensa”. El nuevo líder nacional, Porfirio Díaz, ha dejado de ser héroe para comenzar a convertirse en un caudillo que, como el antecesor al que tanto cuestionó y combatió por sus afanes reeleccionistas, terminará adherido a la silla presidencial. Pero Mata no sólo cuestionarà y sufrirá el encarcelamiento en más de un cincuentenar de ocasiones: se convertirá además en una de las primeras figuras clave de los sucesos revolucionarios por acaecer al ser su imprenta, una de las más avanzadas de la época, responsable e impulsora tenaz de múltiples publicaciones liberales y anarquistas, entre las que descollará el periódico Regeneración, como veremos.





