Prensa y gobierno en México (1856-2023) (V)

El presidencialismo ha sido el más mortífero veneno que la débil democracia en México ha tenido que ingerir para poder sobrevivir, de manera cada vez más enconada, desde hace prácticamente dos centurias y, particularmente, en la última de ellas. Larga contienda en la que el periodismo se ha constituido en una de las armas más poderosas a las que la democracia ha recurrido y luz histórica de esperanza y proyección catártica de una sociedad hambrienta de paz y justicia.

Luego de la cobarde y artera ejecución de Herrerías en 1944 en el seno de la entonces jefatura capitalina, el mensaje desde el poder estaba dado: cualquier periodista o dueño de medio podría correr el mismo o peor final.\u0009El régimen militarista al poder desde casi ocho décadas atrás, da paso a un gobierno de civiles (principalmente abogados) encabezado por Miguel Alemán, quien en 1951 declara al 7 de junio como el “Día de la Libertad de Expresión”. Por algunos años se percibe una aparente “tregua” entre prensa y gobierno que no es tal, se trata de una época de control total de los medios, durante la cual entre los muy contados temas que sacuden a la opinión pública a finales de los años 50 -además de los sucesos del movimiento ferrocarrilero y el impacto de la Revolución Cubana-, destacan la comprometida crítica feminista e indigenista de Rosario Castellanos y en 1960 la fuerte denuncia de Uberto Zanolli ante los abusos laborales del sector cultural federal. Sin embargo, conforme avanza la nueva década esta “pax” silente que caracterizó a los regímenes de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos concluye: tiempos aciagos, de dolor estrujante, habrán de sobrevenir.

México nunca más será el mismo. El movimiento estudiantil que en 1968 eclosiona estremece y tiñe de sangre a la conciencia nacional e impele al periodismo mexicano a inaugurar una nueva y renovada época de demoledora y valiente crítica, encarnada en hombres y mujeres que, como dignos herederos de los Altamirano, Ramírez, Domínguez, Mata y Flores Magón, unirán sus voces en un coro polifónico de periodistas que habrán de enfrentarse al régimen en turno al poder. Poder que, encarnado en el presidencialismo, ha tenido en México el nicho perfecto desde el cual cometer todo tipo de arbitrariedades: cada una tanto o más grave que la anterior, cada una tanto o más perversa, en sintonía perfecta con la ambición insaciable de aquél que ocupa el máximo sitial.

\u0009A partir de entonces, el sistema se recrudece y durante la década de los años 70 del siglo XX es ya impensable cuestionar a las instituciones gubernamentales, ni se diga atreverse a criticar al presidente en funciones, pero al mismo tiempo era imposible que la sociedad tolerara más la creciente censura y la falta de democracia. Por ella se elevaron de ese flamante y combativo coro una serie de voces (periodistas y dueños de medios) que no temerán en denunciar los excesos y arbitrariedades del poder en las páginas de los diversos diarios, entre otros: José Revueltas, Enrique González y González, Daniel Cosío Villegas, José Pagés Llergo, Jorge Ibarguengoitia, Gastón García Cantú, Pablo González Casanova, Vicente Leñero, Manuel Buendía, Manú Dornbierer, Carlos Loret de Mola (abuelo), Julio Scherer y René Avilés Fabila.

Cada nombre una institución, por lo que es imposible en unas cuantas líneas aproximarse siquiera a resumir sus valiosas denuncias frente a los excesos desde el poder. Sin embargo, destaco a dos en particular: el primero Scherer, que al ser director del “Excélsior” de agosto de 1968 a julio de 1976, hizo de él un ariete de denuncia poderosa en contra de los gobiernos (comenzando por el diazordacista y el echeverrista) hasta que un golpe perpetrado desde el poder -ordenado por Luis Echeverría- lo destituyó del cargo. Hecho que marcaría la génesis del semanario “Proceso” que, junto con “Siempre!” de Pagés Llergo, realizarán en las siguientes décadas un marcaje puntual y permanente de los abusos, cada vez mayores, de los gobiernos al poder.

El otro, Avilés Fabila, quien no sólo denunció a través de la literatura los excesos de presidentes como Díaz Ordaz -como en el caso de su novela política vanguardista “El solitario de Palacio”, que debió ser editada en el extranjero para evitar ser censurada-, sino que desde los años 60 no dejó de enfrentar tenaz y fieramente al poder a través de la prensa escrita -comprendido el “Excélsior”, entre muchas decenas de medios más- y de quien transcribo esta reflexión testamentaria: “México es un país de caudillos, sin tradición democrática, ¿de dónde va a salir la tradición democrática en una nación que es resultado de dos autocracias, la azteca y al española, y que no ha tenido ni 20 minutos de democracia? Estamos así porque no hemos sabido reaccionar ante el poder. Ya es el momento de que la sociedad mexicana reaccione y sepa conducir, ella y no los partidos, al país. La obligación del periodista y del intelectual es ponerse al lado de la sociedad, no de los partidos, no del poder”. (Continuará)





