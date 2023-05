Prensa y gobierno en México (1856-2023) (VI)

A todos los periodistas valerosos que han enfrentado, que enfrentan y que enfrentarán al poder.





Muy ardua y sangrienta ha sido la lucha encabezada por la intelectualidad mexicana a través de la prensa para enfrentar al poder en el lapso comprendido entre 1856 y 2023.

Elevar la voz para exhibir y denunciar a quienes encabezan el gobierno en turno, particularmente en el caso del presidente de la República, no sólo requiere del periodista denunciante un alto sentido de la responsabilidad y el decoro, le exige poseer autoridad moral y estar dotado de un enorme valor civil, pues tal y como he señalado reiteradamente y como he constatado en carne propia: cuestionar al poder puede imponer un precio cifrado en la propia vida.

Cierto es que antes de 1856 el panorama no fue diferente y los casos abundan. El país estaba al rojo vivo en plena refundación independentista, pero luchar con la pluma por la nueva nación terminaba por unir a los diferentes bandos, por contrarios que fueran: promonárquicos o prorepublicanos. Podían creer en uno u otro modelo, pero compartían un objetivo: dar vida a una Nación poderosa. Gesta cuyos gérmenes si bien estaban ya latentes desde finales del siglo XVIII, fueron cada vez más visibles en la primera década del siglo XIX. Qué mejor ejemplo que el encarnado en los grandes liberales sanjuanistas Pedro Almeida, Francisco Bates, Lorenzo de Zavala y José Matías Quintana, que enfrentaron la persecución de las autoridades virreinales y sufrieron el calvario de la reclusión en las tinajas de san Juan de Ulúa en los estertores del régimen colonial.

Sin embargo, a la luz de los hechos no cabe duda que, lamentablemente, ha sido el último lustro del periodo que me he permitido establecer como objeto de esta secuencia de aproximaciones a la historia del periodismo mexicano el más funesto, inclemente y cruento.

Y lo ha sido no sólo por ser ya el más mortífero, sino porque se ha instrumentado desde el poder -encabezado por el titular del ejecutivo federal- lo que denominaría es una cruenta neocensura bimodal: expresa y subliminal, muy distinta de aquella de la época juarista: “la prensa se equilibra con la prensa” a la que tanto se alude. Veamos.

Cuando se habló de censura gubernamental hasta antes de 2018 vino siempre a la mente cuando algún agente del poder -Estado, iglesia, milicia, etc.- prohibía a las voces críticas -principalmente opositoras- la difusión escrita o verbal de algún mensaje, texto o material “non grato”. Silenciar era pues la consigna y los mecanismos para hacerlo iban desde la confiscación y destrucción de las obras consideradas “contrarias” hasta el cohecho, extorsión, desaparición y/o ejecución de sus autores. ¿Quién no recuerda términos siniestros como los de “cañonazo”, “chayote” (hoy tan multiproferido), “carreterazo”, “avionazo”, entre tantos otros, cuyo contexto transita de la corrupción al exterminio?

Pues bien, en el último lustro lo que ha vivido la relación prensa-gobierno en nuestro país es inédito. Desde el máximo órgano de poder de nuestro régimen presidencial se indica que “nunca como ahora” la prensa y la sociedad han gozado de la máxima libertad para expresarse. Lo que no se dice y mucho menos se reconoce es lo que en la práctica del día a día se perpetra: sembrar a través de un permanente discurso de odio -pronunciado a través del más poderoso micrófono de nuestra Nación- la denostación, enjuiciamiento y linchamiento de toda voz que disienta del credo oficial.

Hoy la relación prensa-gobierno no sólo está rota (como en otras épocas pudo estarlo entre el gobierno y ciertas voces críticas): está desahuciada y así ha querido el poder que esté porque así lo necesita. ¿Cómo lo ha logrado? Incoando en el ánimo social a través de la condena y de la victimización, expresas y subliminales, todo un caleidoscopio quirúrgicamente construido de imágenes seleccionadas con las cuales apuntalar su maniqueo discurso oficial.

Hoy la prensa opositora al gobierno es una presa de caza a la que el poder le enfrenta, cotidiana y permanentemente, la jauría hiperpasional en la que han terminado convirtiéndose los abducidos sectores sociales que le son proclives. Y esto es lo más grave: que la neocensura bimodal que padecemos esté encarnada en la promoción del linchamiento social interciudadano de la prensa opositora desde el poder. Decirle a los periodistas críticos prensa corrupta, hipócrita, manipuladora, mercenaria, demagoga, chayotera, mentirosa y decenas de epítetos infamantes más, es una forma perversa, injusta, atroz, criminal y asaz peligrosa de sembrar y cultivar el odio en la sociedad y de propiciar el desmembramiento de la Nación.

A lo largo de seis semanas me he permitido transitar con ustedes a través de una microscópica parte de la historia de nuestro periodismo, pero esta historia falta por hacer, hay un universo por rescatar y más que nunca necesitamos hacerlo. La prensa es voz de nuestra conciencia y alma de nuestro ser nacional y es nuestro deber defenderla ante los exabruptos y, sobre todo, los excesos del poder.

bettyzanolli@gmail.com

@BettyZanolli