Preparándonos para la Nueva Normalidad

El coronavirus ha ocasionado serias y graves consecuencias en la salud de millones de personas en todo el mundo, pero también ha afectado la economía de muchas familias que están sufriendo severos apuros y carencias.

Una doble crisis que el gobierno Federal no pudo, no quiso o no le convenía enfrentar y solucionar. Hoy son miles de mexicanos que están esperando respuestas y soluciones urgentes e inmediatas para salir de este complicado panorama.

Las demandas las escuchamos, la desesperanza también, por ello los panistas propusimos una y otra vez tres grandes programas para salir de las crisis: uno de subsistencia, otro para reactivar la economía y uno más para prepararnos para la reapertura, luego del confinamiento.

Nadie puede negar que la “Nueva Normalidad” tendrá que llegar, que ésta debe realizarse con responsabilidad, seriedad y con cifras verdaderas y transparentes, para así, tomar las decisiones correctas y ejercer medidas que permitan encontrar un equilibrio entre el tema de salud y lo económico.

En Querétaro estamos tomando muy en serio lo de la “Nueva Normalidad”, por ello nos reincorporaremos de forma gradual, ordenada y sobre todo con la mayor responsabilidad, que es lo que evitará una vuelta atrás.

Hay que resaltar que el buen manejo del Covid-19 es un logro de todos los queretanos. No olvidemos que miles de familias siguieron los protocolos, para cuidarse y cuidar de los demás, que el gobierno estatal, así como los municipales no dejaron nada a la improvisación y mostraron su solidaridad con todos los ciudadanos.

También, en lo económico nuestro gobierno en Querétaro apoyará con recursos, 250 millones de pesos, a fin de que los queretanos puedan retomar sus actividades productivas y se generen empleos que hoy son muy necesarios.

Vamos a regresar con el semáforo en naranja, que quiere decir que todas las medidas sanitarias, la cautela y la autoprotección, seguirán vigentes. Eso es trascendente y todos esperamos que las respeten por el bien de sus familias.

Con el esfuerzo de todas y todos podremos en su momento lograr un semáforo amarillo y luego verde, teniendo menores riesgos para la salud e incorporando las actividades comerciales y empresariales para retomar el rumbo que nos dé bienestar, salud y calidad de vida.

¡Sólo estando juntos y con responsabilidad, podremos avanzar en el presente y esperar con confianza un mejor futuro!





*Coordinador del PAN en el Senado