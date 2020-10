Presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri: Etiquetado de alimentos es un legado de esta legislatura

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, recordó que hace un año se aprobó la implementación del etiquetado frontal de alimentos procesados, la NOM-051, que este 1 de octubre entró en vigor, como una medida que ha sido fundamental para la protección del derecho a la salud, la información de la protección de la niñez mexicana. La legisladora del PRI dijo que uno de los principales propósitos es cuidar la alimentación de los niños y niñas, ya que nuestro país tiene uno de los índices más altos de obesidad. “Es un legado significativo que deja esta Legislatura para la protección del derecho a la salud, el derecho a la información y la protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, agregó. Se dio un espacio en la apretada agenda de ayer para reunirse con familiares de desaparecidos, a quienes externó su solidaridad apoyo en sus esfuerzos en esta incansable lucha que han sostenido desde hace varios años. La legisladora del PRI es una mujer sensible y que entiende el dolor de las personas, y por ello les ofreció todo su apoyo.

SEIS MINISTROS RESPALDARON LA CONSULTA POPULAR PARA ENJUICIAR A LOS EXPRESDIDENTES CON CAMBIO EN LA PREGUNTA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el visto bueno a la propuesta de la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, por la presunta comisión de delitos, en un hecho que será inédito y que muchos ven con un trasfondo político-electoral, de cara a las elecciones del próximo año. Seis ministros rechazaron el proyecto del ponente Luis María Aguilar de declarar inconstitucional la petición, entre ellos el presidente Arturo Zaldívar y a quien se sumaron Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Por cierto, los tres últimos han fueron propuestas por propio López Obrador y ratificados por el Senado de la República. En sus argumentos, el ministro Zaldívar consideró que esto no viola los derechos humanos de los expresidentes, como la presunción de inocencia. “Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, expuso. Finalmente los ministros modificaron la pregunta y quedó de la siguiente forma ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” El máximo tribunal enviará a la Cámara Alta su resolutivo, para que lleve a cabo el proceso legislativo correspondiente y sea aprobado por el pleno y posteriormente turnar la solicitud al INE. Polémica y controversial, sin duda, no sólo la solicitud, sino también el fallo.

SENADOR RICARDO MONREAL: LA SCJN TIENE EN SU MAYORÍA CRITERIOS LIBERALES

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio la bienvenida a la resolución de la Corte y dijo que el Grupo Parlamentario de Morena honrará y respetará el fallo, que resolvió la mayoría de votos de los ministros la consulta popular y lo respetará. “Esperaremos los tiempos procesales y se iniciará el trámite legislativo para concretar lo que históricamente se ha resuelto”, mencionó. En su opinión la SCJN tiene en su mayoría criterios liberales y están muy acordes con lo que el país está experimentado, lo de un cambio profundo. Por lo pronto, indicó que es importante actuar con prudencia, en la implementación de lo que se ha resuelto y con la que se buscará el desagravio de millones de mexicanos y mexicanas. El también presidente de la Jucopo, indicó que van a actuar con apego a la ley y observando fielmente el estado de derecho, no debe la menor duda, porque la mayoría parlamentaria actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo que marca la Constitución y a ley.

MARIO DELGADO: LA ENCUESTA DEFINIRÁ AL MEJOR PERFIL PARA LA PRESIDENCIA DE MORENA





El coordinador de los Diputados federales y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que la encuesta que inicia este viernes definirá quien tiene el mejor perfil para la presidencia y secretaría general del partido, sobre todo para empujar el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2021 y en el segundo tramo de su administración. Tiene claras las tareas que tiene que emprender, sobre todo mantener la unidad de la militancia, que es en la que radicará su fortaleza. El legislador ha sido una pieza clave para impulsar las iniciativas que han dado el andamiaje jurídico a las propuestas del gobierno federal, y en estos últimos días ha centrado su atención en la desaparición de los 109 fideicomisos, para entregarle a las arcas públicas 69 mil millones de pesos, ante las necesidades de la pandemia. Ha insistido que el hecho de que se elimine no implica el fin de los apoyos, sino sólo la forma de administrar los recursos, sobre todo con mayor transparencia.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDE HOMENAJE A LEONA VICARIO

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó el homenaje a Leona Vicario, en el que señaló que reconocer sus aportaciones a la Independencia de México y a quien honra la memoria de las mujeres que pensaron a futuro, participaron en la construyeron la República y aportan al avance de nuestro país. Recordó que han sido en los últimos 60 años que las mujeres han ganado los espacios hasta alcanzar la paridad en la vida pública. No es casual, asentó, que hoy sean mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, que muchas de ellas estén al frente de ayuntamientos y estén representadas en los gobiernos. “210 años después, hay que decirle a Leona que ha valido la pena arriesgar la vida cuando se tiene un sueño, su propósito en este territorio se ha cumplido”. Hace falta avanzar más, pero en la LXIV Legislatura se ha sentado un precedente para fortaleces los derechos de las mujeres, dijo. Pero lo que hoy hemos avanzado en esta Legislatura, sienta un precedente para los próximos 100 años. “No ha sido fácil el espacio que las mujeres han ganado; los han ganado, a veces, no con palabras, han ganado sus espacios a la fuerza, hay resistencias de nuestro género, es lastimoso decirlo, pero es real”.

INTENSO DEBATE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA DESAPARICIÓN DE 109 FIDEICOMISOS

Al momento de redactar esta columna, el Pleno de la Cámara de Diputados entró al debate y la aprobación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el morenista, Erasmo González, sobre reformas a 17 leyes para desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos, para que la Secretaría de Hacienda disponga de alrededor de 68 mil millones de pesos, pese al rechazo de la oposición y de los sectores afectados. La propuesta se discutía, en lo que se espera una larga jornada, ya todas las reservas serían debatidas durante la sesión, si es que no ocurría otra cosa. Un grupo de activistas reclamó a los legisladores que avalaron este proyecto, desoyendo las opiniones de científicos, artistas y asociaciones sobre las afectaciones a varios sectores. La lista incluye a 65 fideicomisos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 26 son de Centros de Investigación, 18 más están destinados a proyectos como el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y de estímulos al Cine nacional.

RAMIREZ CUELLAR ; INICIA ESTE VIERNES LA ENCUESTA FINAL PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRIGENCIA DE MORENA





El presidente de MORENA Alfonso Ramirez Cuellar dijo que hoy viernes las tres encuestadoras contratadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciarán la encuesta con la que se elegirá a la nueva dirigencia nacional de Morena, que habrá de poner fin a un largo proceso interno de casi un año, en el que no se habían podido poner de acuerdo. Por mandato del Tribunal Electoral, tanto la presidencia como la secretaría general se decidirán mediante una encuesta abierta que concluirá el 8 de octubre. Para la Secretaría General las y los candidatos son Karla Díaz, Silvia García, Carmen Gómez, Paola Gutiérrez, Martha Hernández, Citlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías, Carmen Valdés, Francisco Aurioles, Carlos Montes de Oca, Emilio Ulloa y Oscar Manuel Montes. Para la presidencia Mario Delgado, Yeidckol Polevnski, Porfirio Muñoz Ledo, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz.

ALFONSO DURAZO, ASPIRANTE A LA CANDIDATURA DE MORENA EN SONORA





El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, al parecer será uno de los primeros que abandonará su cargo para dedicarse de lleno al trabajo político en sus aspiraciones por la gubernatura de su natal Sonora, y a más tardar a finales de este mes deberá renuncia. Sin embargo, dijo que su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana "está en manos" del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días pidió a los funcionarios que tengan aspiraciones políticas dejar el cargo antes del 31 de octubre. “Por mi trayectoria política y vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso con el deseo de extender la política de la 4T de Sonora", refirió. El que ya decidió separarse de sus funciones es el delegado de los programa federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.





SE CUMPLIERON 31 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE MANUEL CLOUTHIER, “MAQUÍO”

Este 1 de octubre se cumplieron 31 años de la muerte del excandidato presidencial del PAN, Manuel Clouthier del Rincón, “Maquío”, que es recordado como un férreo promotor de la democracia y que luchó incansablemente contra los fraudes electorales.

