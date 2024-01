Presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, asegura que el próximo periodo será muy productivo

A 10 días de que inicien los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera confió en que el próximo periodo legislativo será igual de productivo que el anterior. La legisladora de Morena se comprometió a fortalecer el diálogo parlamentario en beneficio de todas y todos los mexicanos. En este sentido, sostuvo que se revisarán con gran interés las iniciativas que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el próximo 5 de febrero como el de las pensiones y los proyectos para fortalecer los programas sociales y los relativos a los organismos autónomos. Por lo pronto la senadora no pierde el tiempo y aprovecha los fines de semana para reunirse con la estructura de su partido, como el domingo que dialogó con más de 150 jóvenes de Tlaxcala, para iniciar el curso de Liderazgo Juvenil. Me da alegría saber que las juventudes hoy son conscientes, transformadoras y sobre todo, humanas, dijo Ana Lilia Rivera.

MANLIO FABIO BELTRONES, FIRME RUMBO AL SENADO

Es oficial, Manlio Fabio Beltrones será candidato al Senado de la Alianza opositora y de ganar la elección del 2 de junio es muy probable que se convierta en el próximo coordinador de la bancada tricolor. Su regreso a la escena política demuestra que los partidos contrarios al oficialismo reconocen no sólo la experiencia política-electoral de Beltrones, sino sus lazos con todas las fuerzas políticas, además de que su nombre dentro de la oposición es de mucho peso y respeto, porque saben que el sonorense es garantía de votos y de alianzas. Además, es un político congruente que, a pesar de los señalamientos y derrotas se ha mantenido firme a sus convicciones y a su militancia priista. Su experiencia parlamentaria es innegable y en el Senado ya estuvo en dos etapas: de 1988 a 1991 y de 2006 a 2012, en este periodo en el Senado, fue presidente de la Mesa Directiva. No lo perderemos de vista, pues seguramente encenderá las campañas y el Congreso cuando tome posesión de su escaño.

AMLO VA POR IMPULSAR TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRENES ANTES DE QUE FINALICE SU SEXENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su propósito de impulsar el transporte de pasajeros en trenes, por ello afirmó que las concesiones para los trenes de pasajeros, incluido el México-Querétaro, quedarán listas antes de que concluya su sexenio. Durante su conferencia de prensa, AMLO mencionó que hay dos posibilidades para concretar el tren México-Querétaro; la primera es utilizar las vías de carga para trenes de pasajeros. “Desde luego modernizándolas, va a significar una inversión para mejorar las vías, electrificarlas, para que no se contamine, pero es un proyecto, que hay empresas ferroviarias interesadas de las que tienen la concesión de los trenes de carga, pero el estado puede -que eso es lo que se está haciendo- utilizar esa misma vía para trenes de pasajeros, lo puede hacer, a cualquier empresa que quiera invertir y tener los trenes de pasajeros”, explicó. Adelantó que esta semana sostendrá una reunión con la compañía ferroviaria que tiene la concesión de carga en ese trayecto, previendo que en el encuentro se plantee una propuesta para el tren de pasajeros. La otra alternativa, dijo, es terminar de adquirir el derecho de vía que contempló el proyecto de Tren de Alta Velocidad México-Querétaro que planteó la administración anterior.









XÓCHITL GÁLVEZ DEMANDA A LA FISCALÍA QUE INVESTIGUE MOCHES DE LIQUIDACIONES DE NOTIMEX

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, cumplió su promesa y presentó ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) una denuncia para que se investigue el presunto intento de extorsión a los trabajadores de Notimex para canalizar recursos públicos a las actividades proselitistas de Claudia Sheinbaum. La aspirante opositora exigió que llame a declarar a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, para que presente las pruebas de que se le pidió entregar el 20 por ciento de la liquidación de los trabajadores de la agencia para financiar la candidatura presidencial de Sheinbaum. De paso Xóchitl aprovechó para anunciar que prepara otra denuncia por acarrear y obligar a trabajadores del gobierno capitalino a asistir al cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, el jueves pasado en el Monumento a la Revolución.





EDUARDO RAMÍREZ ARRANCA PRECAMPAÑA EN BUSCA DE LA GUBERNATURA DE CHIAPAS

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la gubernatura de Chiapas por Morena inició la semana muy activa pues visitó los municipios de Huitiupán, Simojovel y El Bosque, donde arrancó su precampaña que concluirá el 10 de febrero. El puntero en las encuestas señaló que en este periodo visitará varios lugares de su estado. Por lo pronto el senador ya recibió el respaldo de varios partidos locales que lo registraron como candidato de la coalición que estará conformada por Morena, el PT, PVEM, PES, Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y RSP. Ramírez Aguilar agradeció el respaldo de los líderes de estos partidos y señaló que esta gran alianza es el reflejo de que la unidad es fundamental para el progreso de Chiapas, con el ánimo de construir juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación de México. Cabe resaltar que la semana pasada se le vio muy cercano a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum durante su cierre de campaña quien manifestó su pleno respaldo a la candidatura del coordinador de los senadores de Morena. No lo perderemos de vista.









ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SE REÚNE CON PRODUCTORES DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EXPLICAR PROYECTO DE CLAUDIA SHEINBAUM EN TORNO AL CAMPO

Muy buen apoyo para la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum está resultando el trabajo de tierra que realiza el ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar quien ha recorrido el país posicionando a la exjefa de gobierno. El fin de semana no fue la excepción y estuvo presente en la alcaldía de Tlalpan donde se reunió con grupo de simpatizantes de Morena, además visitó Tenancingo, Estado de México, para dialogar con productores y productoras de flores, tomates y aguacates de la región. Durante este encuentro, dijo, discutimos el desarrollo del campo mexicano y los desafíos que enfrentamos en la producción y exportación de flores.









IGNACIO MIER ASEGURA QUE CLAUDIA SHEINBAUM DARÁ CONTINUIDAD AL MOVIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN

Muy cercano a Claudia Sheinbaum Pardo se le vio a Ignacio Mier durante el cierre de precampaña de la aspirante presidencial de Morena. El legislador aseguró que no solo será la primera mujer presidenta, sino quien dé continuidad al movimiento de transformación. Cabe recordar que Ignacio Mier ha expresado repetidas veces su respaldo al proyecto de Sheinbaum Pardo, pues dijo estar seguro de la honestidad, los resultados y del amor que ella le tiene al pueblo de México.









SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA BUSCA QUE ANIMALES DOMÉSTICOS SEAN DECLARADOS INEMBARGABLES

Quien no pierde el tiempo es el líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera que sigue muy activo en su labor legislativa y a pesar de que el Congreso se encuentra en periodo de receso el senador sigue presentando iniciativas innovadoras. Tal es el caso de la que presentó, hace unos días ante la Comisión Permanente, el proyecto tiene el propósito de declarar inembargables a los animales domésticos, de compañía o de servicio. La iniciativa surge después del incidente ocurrido en abril de 2023, donde un juzgado realizó el embargo de cuatro perros Pug y un Chihuahua por una deuda de 9 mil pesos, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, considerándolos bienes muebles con valor económico. El ex jefe de Gobierno, destacó la necesidad de reconocer legalmente que las mascotas no son meros bienes, sino seres sintientes y miembros de la familia, por lo cual propuso modificar la legislación vigente para garantizar la protección de los derechos de los animales en procedimientos judiciales o fiscales, evitando que sean objeto de embargos injustos.









MARIO DELGADO DESTACA QUE MÉXICO SEA UNO DE LOS PAÍSES MÁS ATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓN

El presidente de Morena, Mario Delgado inició la semana de muy buen humor, luego de que se diera a conocer que durante el 2023 México figuró como uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa, pues fue el sexto con mayor flujo con 43 mil 900 millones de dólares. Y de los países del G20 fue uno de los cuatro con una variación anual positiva, del orden del 20.9 por ciento. Ante estas noticias, Mario Delgado aseguró: La inversión extranjera directa creció en 2023 como no había sucedido en una década. Todo esto gracias a la confianza del sector privado hacia nuestra economía.





CLAUDIA SHEINBAUM RECORRERÁ EL PAÍS EN PERIODO DE INTERCAMPAÑA

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum ya alista las maletas para iniciar un nuevo recorrido por el país en este periodo de intercampaña para fortalecer “el proceso organizativo” de su campaña. Pese a la prohibición de hacer proselitismo electoral, establecida en la ley y marcada por el Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum anticipó que durante el periodo de intercampaña, además de fortalecer los diálogos por la transformación, seguirá recorriendo todo el país. “Vamos a invitar a muchos más, vamos a seguir el proceso organizativo, voy a seguir viajando a todas las entidades de la República, vamos a seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo y vamos a seguir trabajando conjuntamente”, añadió. Tras recibir del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y del presidente de ese consejo, Alfonso Durazo, la constancia de ratificación y declaratoria como candidata a la Presidencia, la cual fue avalada por unanimidad, Sheinbaum llamó a la militancia a actuar sin “sectarismos” para preservar la unidad y, para ello, prometió a quienes quieren ser candidatos a un cargo de elección popular que va a “respetar las encuestas”.





PAS, PRI, PAN, Y PRD LISTOS PARA PARA EL TRIUNFO POR SINALOA ASEGURA HÉCTOR MELESIO CUÉN

El presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda dijo que su partido está listo para llevar a cabo un proceso electoral de calidad y para llevar el triunfo a las urnas en este 2024 a Xóchitl Gálvez. Cuén Ojeda dio a conocer la lista de cómo será la designación de las candidaturas. Ayuntamiento: PRI: Culiacán, Navolato, Salvador Alvarado, Juan José Ríos y El Dorado. El PAN postulará abanderados en Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Chox. Mientras que el PAS postulará en Guasave, Angostura, Mocorito, Concordia y Cosalá. Finalmente, al PRD le corresponden los municipios de El Fuerte, Elota y San Ignacio. En lo que se refiere a los Diputados locales las designaciones serán: PRI: Distritos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 y 22. El PAN: los distritos 1, 8, 14, 15, 23 y 24, el PAS los distritos 6, 7, 17, 19, 20 y 21 y el PRD los distritos 9 y 18





JAVIER GAXIOLA COPPEL, SECRETARIO DE ECONOMÍA DE SINALOA Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CULIACÁN, JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, FIRMAN CONVENIO PARA FACILITAR MÁS CRÉDITOS A PYMES

Muy buenas noticias para las pequeñas empresas de Sinaloa luego del anuncio de la Secretaría de Economía del estado, y el Ayuntamiento de Culiacán que dieron a conocer la firma del convenio para apoyar a estas empresas. Y es que por tercer año consecutivo se realizó este convenio de aportación de recursos para el programa “Impulso Nafin Sinaloa” con el objetivo de fortalecer a más Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores comercio, industria y servicios. Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía, manifestó que en el Gobierno de Rubén Rocha Moya están convencidos que impulsar el crecimiento de las PyMES es impulsar el desarrollo de Sinaloa, por eso en 2022 se puso en marcha este programa que consiste en la dispersión de créditos que van de los $300 mil hasta $1.5 millones de pesos. Precisó que en los dos años de Gobierno se ha logrado, de manera histórica, superar con más de $657 millones de pesos el otorgamiento de créditos de “Impulso Nafin Sinaloa” a 578 PyMES. El secretario de Economía dijo que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, impulsará este convenio con la aportación de 5 millones de pesos que, además, contará con una bolsa adicional de 56 millones de pesos lo cual permitirá que más PyMES de la capital Sinaloense puedan acceder al beneficio. El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, resaltó la importancia de este financiamiento de “Impulso Nafin Sinaloa” ya que consolida la trayectoria de las empresas. Mencionó que el programa es una estrategia que cubre el mayor universo de necesidades posibles en el espectro del desarrollo económico y son beneficios para las empresas. Cabe mencionar que los créditos de “Impulso Nafin Sinaloa” cuentan con condiciones preferenciales con una tasa menor a la de la banca comercial, plazo de hasta 60 meses, 6 meses de periodo de gracia, sin garantía, ni comisión por apertura y deberán aplicarse para capital de trabajo, equipamiento e infraestructura productiva. Las Pequeñas y Medianas empresas interesadas en aplicar para el financiamiento pueden solicitar información a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía @economiasinaloamx o comunicarse al 6677587000 extensión 2901. Presentes en esta firma de convenio estuvieron el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos; la secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janeth Tostado Noriega; el director de Red Fosin, Octavio Sánchez Mojardín; la secretaria Técnica de la Secretaría de Economía, Adriana Rojo Zazueta y Brianda Murillo Meza, directora de Turismo de Culiacán. Enhorabuena.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx