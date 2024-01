Presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, viaja a Cabo Cañaveral

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera atestiguó un hecho histórico en la carrera espacial de nuestro país, pues la madrugada de ayer, lunes, estuvo presente en Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, donde se realizó el lanzamiento al espacio del Proyecto Colmena realizado por 250 universitarios mexicanos y que consiste en cinco micro robots que explorarán y analizarán la superficie de la luna. Ana Lilia Rivera resaltó que estos micro robots, llegarán a la Luna en seis semanas y son producto del desarrollo de ingenieros, psicólogos, abogados, químicos, físicos, matemáticos de México, coordinados por el doctor Gustavo Medina Tanco. Resaltó que estos aparatos demostrarán “la capacidad que se puede tener con el desarrollo de estos robots pequeños, que pueden generar una revolución científica y tecnológica para bien de la humanidad; en pequeña escala, pero con grandeza en su gran construcción y diseño”.

AMLO ASEGURA QUE SU GOBIERNO NO PRETENDE ELIMINAR DESAPARECIDOS

Optimista, pero enfático empezó la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues insistió en que “no hay la intención de borrar a ningún desaparecido” y aseguró que “se está poniendo orden” en el registro de las personas desaparecidas en el país. López Obrador dijo que se trata de un asunto de convicciones de su gobierno, porque, dijo, a las madres buscadores, familiares de desaparecidos, están las puertas abiertas y los atiende la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de manera directa. Señaló a la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, de no compartir las convicciones e ideales del movimiento que encabeza.

XÓCHITL GÁLVEZ VISITA SINALOA

Xóchitl Gálvez no se deja impresionar por las encuestas que le dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum rumbo a la carrera presidencial y recorre el país buscando las simpatía de los electores. Ayer no fue la excepción y estuvo de visita en los Mochis, Sinaloa, donde se reunió con productores de maíz y trigo, así como con militantes y simpatizantes. La aspirante presidencial de oposición no desaprovechó la oportunidad de cuestionar las acciones del gobierno en uno de los temas más sensibles de esta administración como es la inseguridad y la falta de sensibilidad de la actual administración con los productores primarios a quienes no ha podido garantizar que puedan vender sus productos a precios justos.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA RECIBE A XÓCHITL GÁLVEZ

Muy activo se le vio en los ultimos días al líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda haciendo trabajo de estructura en favor de la candidata de oposición Xóchitl Gálvez quien visitó los Mochis. El político recibió a la precandidata presidencial y la acompañó en su recorrido por la entidad. Sin duda, la candidata pudo observar y sentir el apoyo que representa para su proyecto la adhesión de este partido, pues es uno de los más importantes del estado con más de 160 mil militantes en Sinaloa, además de que cuenta con amplia capacidad de movilización, y de manera permanente realiza trabajo social y cultural en comunidades rurales y colonias populares.

EDUARDO RAMÍREZ PUNTERO EN LAS ENCUESTAS PARA GUBERNATURA DE CHIAPAS

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la gubernatura de Chiapas por Morena recibió el año con muy buenas noticias pues continúa arrasando en las encuestas. Ayer, lunes, se dio a conocer que, de acuerdo con un estudio que realizó Poligrama y que publicó el Heraldo de México, el Jaguar alcanzó 54.4 por ciento de aprobación, seguido de la persona que designe el PAN-PRD-PRI, con 19.4 por ciento. El tercer lugar es para el/la abanderado/a de Movimiento Ciudadano, con 5.8 por ciento. No sabe: 20.4 por ciento.

IGNACIO MIER PIDE A MILITANTES DE MORENA PRIVILEGIAR LA DEMOCRACIA EFECTIVA

Ante algunas inconformidades de militantes de Morena que piden “piso parejo” en la designación de candidaturas, el diputado federal y aspirante al Senado, Ignacio Mier, llamó a sus correligionarios a privilegiar la democracia efectiva y la inclusión, no el sectarismo. Afirmó que hay tiempo suficiente para trabajar en la reconciliación de todos los grupos. “Debe haber democracia efectiva, inclusión y no sectarismo; si no se abre la puerta para todos, buscaré un cerrajero para poderla abrir, nunca acudiré a las patadas. Lo que nos debe asustar en política es el silencio cómplice, pero tenemos tiempo para trabajar en la reconciliación de todos los grupos”, puntualizó. El legislador dijo que aceptó ser precandidato a senador, no por aspiración personal, sino para trabajar en la consolidación de la llamada cuarta transformación y defender las legítimas aspiraciones de sus compañeros para ser diputados y presidentes municipales. Anticipó que en la tercera semana de febrero se define quién será su compañera de fórmula y el 18 de enero finalizará su precampaña para ocupar una senaduría. No lo perderemos de vista.

PRD INICIA NEGOCIACIÓN PARA QUE EL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA SEA CANDIDATO A DIPUTADO

A la víspera de que los partidos políticos elijan a sus candidatos a los distintos cargos públicos, el PRD inició negociaciones con Miguel Ángel Mancera para que sea candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a una diputación federal. Y es que el PRD busca contar con sus mejores cuadros para realizar una campaña en tierra y por ello las negociaciones con el exprocurador general de Justicia de la Ciudad de México. Ahora sólo falta conocer si Mancera Espinosa aceptará o no el ofrecimiento del partido del sol azteca, ojalá que sí, pues el legislador ha demostrado en sus cinco años como senador que es uno de los más productivos, participativos y a quien le han aprobado un mayor número de iniciativas. No lo perderemos de vista.

MARIO DELGADO DESTACA AVANCE DE CLAUDIA SHEINBAUM EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Muy contento inició el año nuevo el presidente de Morena, Mario Delgado quien celebró que las preferencias hacia Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la alianza 'Sigamos Haciendo Historia', han crecido continuamente. Mencionó que la aspirante ya lleva una ventaja de 2 a 1 sobre la precandidata de la oposición. “Todos los días sale una nueva encuesta que dice que Claudia Sheinbaum sigue creciendo y creciendo. Llevamos ya más de dos a uno de ventaja en contra de la precandidata de la oposición, así que vamos muy bien”, destacó el dirigente nacional morenista en un encuentro con militantes en la alcaldía Xochimilco.

MORENA APLAZA FECHA PARA DAR A CONOCER A ASPIRANTES PARA DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS Y ALCALDÍAS, ENTRE OTROS CARGOS

De nueva cuenta Morena mantiene el suspenso luego de que el domingo anunció que su Comisión Nacional de Elecciones aplazó de uno a tres meses más de lo previsto la fecha para dar a conocer a los aspirantes que fueron aprobados para contender por diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales. La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, anunció los nuevos plazos que el partido estableció para la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Morelos, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Colima. Así que las nuevas fechas serán el 7 de febrero para dar a conocer a los aspirantes a las diputaciones locales y ayuntamientos de Yucatán, mientras que para las diputaciones locales y alcaldías de la Ciudad de México fijaron el 14 de febrero del 2024; para las diputaciones de Jalisco, el 24 de febrero; para los presidentes municipales, el 2 de marzo; para las diputaciones locales y ayuntamientos de Puebla, el 9 de marzo. Los morenistas fijaron el 11 de marzo para las diputaciones locales y ayuntamientos para Tabasco, así como las diputaciones locales y ayuntamientos de Chihuahua; el 19 de marzo se darán a conocer las candidaturas de Aguascalientes; el 28 del mismo mes, las diputaciones locales de Durango; y finalmente, el 3 de abril para las candidaturas de Colima.

CLAUDIA SHEINBAUM DEFIENDE LA EDUCACIÓN

Imparable en las preferencias electorales continúa la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y de gira por el Estado de México donde se reunió con integrantes del magisterio, en San Lucas Tunco, Estado de México, afirmó que, contrario a lo que se promovió en otras épocas, la educación pública es mejor, por encima de la privada. Destacó que la Cuarta Transformación defiende, como ningún otro modelo, a la educación pública, contrario a lo que sucedía en el período neoliberal. Si bien todas las encuestas la colocan en primer lugar, más le vale a Morena no confiarse, porque aún faltan varios meses para la elección y esa sí que es la encuesta definitiva. Ya veremos.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: LISTOS EN MORENA PARA AVANZAR EN MATERIA EDUCATIVA

Muy activo continúa Alfonso Ramírez Cuéllar en todo el país para dar a conocer las propuestas y la visión de futuro de Claudia Sheinbaum. En el Estado de México, donde acompañó a la ex Jefa de Gobierno en su encuentro con el magisterio, Ramírez Cuéllar afirmó que en su movimiento todos están listos para dar un paso más en la educación, garantizando formación integral para los niños y atendiendo las preocupaciones de maestros en todos los niveles.





