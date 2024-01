Presidente del Senado, Ana Lilia Rivera, reconoce necesidad de mejorar las condiciones de migrantes

Muy activa comenzó la semana la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera quien reconoció que mejorar las condiciones legales, materiales e institucionales de la política migratoria es un imperativo ético impostergable para México, porque es un país de paso para las caravanas de migrantes, pero también un refugio para las mujeres, niñas, niños y hombres que atraviesan miles de kilómetros para llegar al “sueño americano”. La legisladora afirmó que el Senado de la República apuesta por una visión regional, con los países de Centroamérica y el Caribe, así como un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos para atender este problema, al tiempo que reconoció que es indispensable contar con una perspectiva histórica a escala continental que incluya a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, “para convertir a toda Latinoamérica en la tierra de los sueños hechos realidad, de la libertad, con igualdad, democracia, justicia, paz y dignidad para todas y todos”. La senadora de Morena también se alista para conducir, junto con el coordinador parlamentario de su partido, Eduardo Ramírez la reunión Plenaria de su grupo parlamentario que se realizará el próximo 31 de enero en un hotel del centro de la Capital del país donde estará presente la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, además, está programada la asistencia de Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, presidente nacional y secretaria general del partido, respectivamente. Según el programa, alrededor de las 11:30 horas, está agendada una mesa de trabajo en materia de política interior, la cual contará con la participación de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Posteriormente, se llevará a cabo la mesa de trabajo en materia de seguridad, donde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dialogará con las y los senadores. Aproximadamente a las 13:30 horas, detalla el programa, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena sostendrán un encuentro con Ariadna Montiel Reyes, quien encabeza la Secretaría de Bienestar. En tanto, a las 14:30 horas, Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dialogará con las y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena. Estaremos atentos.

MANLIO FABIO BELTRONES DESTACA NECESIDAD DE TERMINAR CON EL HIPERPRESIDENCIALISMO

Manlio Fabio Beltrones, siempre dá de que hablar, pues sus declaraciones siempre llaman la atención, muestra de ello es que durante su participación en el foro “Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia”, sin mencionar a Morena ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la necesidad de terminar con el “hiperpresidencialismo” en México mediante los gobiernos conformados por diferentes fuerzas políticas. Manlio destacó la importancia de ir más allá de las alianzas electorales y recordó que en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña hubo intentos encaminados a conformar gobiernos de coalición, pero aceptó que la desconfianza de las fuerzas políticas no permitió que se cristalizara, por ello ahora pidió diálogo a los partidos para llegar a acuerdos.

AMLO CRITICA PROPUESTA DE BIDEN DE CERRAR FRONTERA CON MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la propuesta del presidente Joe Biden de cerrar la frontera con México y la calificó como “muy demagógica. Criticó a su homólogo estadunidense al señalar que si se tiene un poco “de luz en la frente” no se puede pensar en cerrar la frontera México-Estados Unidos por su nivel de intercambio económico y social. “¿Cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania? Y ahora para la confrontación en la Franja de Gaza con Israel. ¿Y cuánto a Guatemala?, ¿y cuánto a Haití?, ¿y cuánto a Honduras y otros pueblos? Entonces es muy demagógica la postura de vamos a cerrar las fronteras”, acusó. López Obrador tiene razón, pues recordemos que en el vecino país se alistan las elecciones presidenciales y tema migrante y nuestra frontera será utilizada para ganar simpatías.

XÓCHITL GÁLVEZ PREPARA GIRA A EU

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, alista maletas pues el jueves viajará a Estados Unidos para reunirse con congresistas, empresarios, funcionarios y miembros de la comunidad mexicana. Se trata de una gira con actividades “privadas”, pero se sabe que estará en el Capitolio y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y que visitará medios de comunicación. Los especialistas opinan que uno de los objetivos es visibilizar los riesgos de una elección de Estado y la necesidad de que el proceso sea vigilado por el mayor número posible de observadores internacionales. No la perderemos de vista.

EDUARDO RAMÍREZ SE COMPROMETE A HACER POLÍTICA INCLUYENTE

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la gubernatura de Chiapas por Morena continúa con su precampaña y en el municipio de Cintalapa de Figueroa, señaló que hará una política incluyente, donde nadie debe quedarse fuera y donde dará cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mes y los próximos años de su vida al pueblo. Dijo que a él lo mueven los sentimientos de la gente más necesitada, los más pobres y por eso está comprometido con cimentar el segundo piso de la Cuarta Transformación. “Soy un hombre plural, porque para construir Chiapas y llevarlo a donde lo queremos llevar, nadie sobra, a todos los necesitamos y ese será el gran pacto de la transformación en Chiapas”, finalizó.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR PROMUEVE REFORMAS DE AMLO

Muy activo sigue recorriendo el país el ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar quien ha recorrido el país posicionando a la exjefa de gobierno y ahora promueve las iniciativas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero. El fin de semana estuvo con sectores productivos de Jalisco donde habló de las bondades de las dos iniciativas de López Obrador que tienen que ver con el salario mínimo y las pensiones. Aseguró que durante la administración del Gobierno actual el salario ha recuperado el 100% del poder adquisitivo que había perdido en años anteriores. Sobre la reforma al sistema de pensiones dijo que hay un problema porque la gente se está retirando con apenas el 30% de lo que ganaba y además no se ha alcanzado la cobertura total de la población económicamente activa. “Simplemente vemos dos grandes problemas que tienen que ser atendidos: la gente no puede vivir con pensiones miserables y tenemos que poner orden porque existen muchos sistemas de pensiones en el país”, concluyó el también ex dirigente de Morena.

IGNACIO MIER ULTIMA DETALLES PARA ENCABEZAR PLENARIA DE DIPUTADOS DE MORENA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, ultima los detalles para encabezar la última reunión plenaria de su grupo parlamentario de esta legislatura y adelantó que la columna vertebral de este encuentro serán las iniciativas de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en la jornada que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, las y los legisladores de Morena sostendrán encuentros con Claudia Sheinbaum Pardo, así como las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. También estará el ministro en retiro Arturo Zaldívar, y los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O; y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Marath Bolaños López, entre otros. Esto, explicó, con el fin de nos platiquen a los diputados, para que dialoguemos, para intercambiar puntos de vista con relación a la agenda legislativa y a las iniciativas que ya anunció el Presidente de la República. En ese sentido, señaló que entre las iniciativas que presentará el titular del Ejecutivo Federal en el marco del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, sobresalen las reformas en materia de salarios mínimos, Poder Judicial y austeridad en órganos autónomos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA DISPUESTO A GANAR EN TIERRA UNA DIPUTACIÓN FEDERAL

El líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera ya se encuentra listo para buscar el voto en las elecciones del dos de junio y hacer campaña en busca de una diputación federal, a pesar de que se encuentra en la lista de plurinominales, pero en una segunda posición. En este sentido, Mancera, confirmó que se encuentra en “la mejor sintonía de ayudar al PRD”, para tocar puertas y conseguir votos con los ciudadanos No lo perderemos de vista.

EL JUEVES EL CONGRESO ABRE PERIODOS ORDINARIOS

Senadores y diputados se encuentran listos para iniciar con el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. Y para ello las presidentas de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra y de Senadores, Ana Lilia Rivera ya citaron a los y las legisladoras a la sesión del Congreso General que tendrá lugar el jueves 1 de febrero a las 11 de la mañana en San Lázaro. Por la tarde, ambas Cámaras instalarán sus trabajos legislativos y estarán listos para iniciar con el análisis de las iniciativas que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA VISITA SINALOA

Quien inició la semana muy activa fue la senadora Josefina Vázquez Mota que estuvo de visita en Mazatlán, Sinaloa donde se reunió con organizaciones de protección y atención infantil. Ante empresarios, que asistieron al Foro El México que anhelamos, detalló algunos de los logros que ha impulsado en el Senado como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. En conferencia la legisladora acusó que México enfrenta una elección de Estado y el presidente promueve a la candidata que salió de su partido, violentado toda normatividad en materia electoral. Sin embargo, a 123 días de que ocurran las elecciones más grandes en la historia moderna del país, en la que se votarán 19 mil puestos de elección popular, incluida la presidencia de la República, Vázquez Mota consideró que hay tiempo para que Xóchitl Gálvez le "dé vuelta a la tortilla". Recordemos que Vázquez Mota figura en las listas del PAN para una diputación federal y fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República.

LUIS DONALDO COLOSIO PIDE INDULTO A MARIO ABURTO

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey y aspirante al Senado de la República, sigue demostrando su congruencia y ahora pidió que se le otorgue el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre Luis Donaldo Colosio. Consideró que por "compasión" se le debe dar carpetazo al caso Colosio. “Yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo", dijo el alcalde de Monterrey.

FELIPE CALDERÓN CRÍTICA A MARKO CORTÉS, ALITO MORENO Y JESÚS ZAMBRANO

Las divisiones entre personajes destacados del PAN no cesan y ahora el ex presidente Felipe Calderon calificó consideró que la “vulgar ambición de Marko Cortés” y aliados es un lastre para Xóchitl Gálvez. Sin decirles por su nombre, el ex presidente también arremetió contra los líderes del PRI y PRD pues aseguró que sólo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado y ahora sólo buscan que Xóchitl los lleve en ancas.

CLAUDIA SHEINBAUM VISITARÁ MAÑANA ESTADO DE MÉXICO

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum ya alista las maletas para iniciar esta semana un nuevo recorrido por el país, para sostener diversas reuniones privadas con la militancia y revisar el “trabajo organizativo” de su partido. Sheinbaum Pardo señaló que los encuentros se realizarán a puerta cerrada, por el periodo de intercampaña, de cara a las próximas elecciones. Explicó que iniciará, mañana, miércoles en el Estado de México, un día después irá a Morelos y Guerrero, el viernes estará en Veracruz y Oaxaca, luego el sábado acudirá a Puebla y Tlaxcala y cerrará el domingo en Querétaro.

HÉCTOR MELESIO CUÉN Y PALOMA SÁNCHEZ CONFÍAN EN AUMENTO DE PREFERENCIAS ELECTORALES DE XÓCHITL GÁLVEZ

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Paloma Sánchez Ramos, aspirante al Senado de la República del Frente Amplio por México conformado por el PRI, PRD, PAN y PAS, en Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato a diputado federal y líder del Partido Sinaloense, quienes minimizaron las encuestas que le dan una amplia ventaja a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum pues consideraron que este partido utiliza esta estrategia para desmotivar a los electores. Los políticos coincidieron que el proceso apenas empieza y recordaron que hasta marzo inician las campañas, por lo que manifestaron su confianza en que Xóchitl Gálvez suba en las preferencias electorales, una vez que los mexicanos conozcan su proyecto. Cuén Ojeda, reiteró que la alianza en el estado “está con todo” para ganar las elecciones del próximo dos de junio, para recomponer la situación que se vive en la entidad y en el país. En tanto, Paloma Sánchez aseguró: “En 2024 hay tiro, no busquen desanimarnos, porque es lo que quiere Morena y como ya se ven perdidos, buscan bajarles a los ciudadanos la intención de salir este 2 de junio”, añadió.

ÓSCAR VALDEZ, SE POSICIONA PARA LA CANDIDATURA DEL FRENTE OPOSITOR A LA ALCALDÍA DE CULIACÁN

En Sinaloa ya empiezan a sonar fuerte los nombres de quienes tienen amplias posibilidades de alcanzar las candidaturas para competir en las elecciones del 2 de junio en la disputa por los municipios del Estado y uno de ellos es Óscar Valdez quien cuenta con una amplia trayectoria política pues ha sido regidor, diputado local y es dirigente del movimiento territorial en la entidad por el Partido Revolucionario Institucional. Por lo pronto el exlegislador se ha comprometido a que en caso de encabezar el proyecto del frente opositor será un gobernante de calle, cercano a la gente. No lo perderemos de vista.





