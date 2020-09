Presupuesto 2021 impulsará salud, bienestar y seguridad

Por Alejandro Armenta

El Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se caracteriza por ser sensible a los retos que enfrentamos como país y sociedad ante la coyuntura actual, responsable en el manejo de las finanzas públicas y balanceado en el gasto lo que permitirá enfrentar la recuperación económica.

Este presupuesto, en especial, está adaptado a la nueva realidad impuesta por el COVID-19, por lo cual el crecimiento económico está reconocido en el PPEF 2021 tomando en cuenta la aparición, contención y evolución de la enfermedad, que cambió la dinámica social en muchos ámbitos de nuestra vida.

Es importante mencionar que el compromiso de Morena en el senado es impulsar el desarrollo del país, por lo cual hemos impulsado apoyos focalizados a los sectores más vulnerables, tanto los programas de créditos como los programas existentes.

En la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) para el ejercicio fiscal 2021 no se propone la creación de impuestos nuevos, ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes, salvo ajustes por inflación; la ILIF 2021 contiene una serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento en el pago de los impuestos existentes y en cerrar espacios de evasión y elusión fiscales.

Esta es una crisis económica extraordinariamente inusual, no hay una falla en un mercado, no hay un problema de deuda, no hay un problema de devaluación, no hay un problema de inflación y, en consiguiente tenemos finanzas públicas sanas; es evidente las políticas públicas se han ido adaptando a la trayectoria del virus.

Tal como lo comentara, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, el incremento en la recaudación está basado en el uso de los instrumentos que se nos han dotado en los últimos dos años para poder luchar contra la evasión fiscal, la simulación fiscal, y del uso de facturas falsas.

De los 6 mil 295 billones de pesos, 5 billones de pesos son gasto obligatorio, es decir, 80% de todo el gasto, es decir, cuatro de cada cinco pesos son obligatorios y el gobierno federal no tiene ninguna posibilidad de decidir, sobre ellos.





Los rubros prioritarios en el Presupuesto para el 2021 son el sector salud, el sector bienestar, los proyectos de inversión y la seguridad pública. El país va a estar preparando especialistas en salud a una tasa que es del doble de la que estábamos preparando hoy; hasta el año pasado había 9 mil 480 plazas de médicos residentes, a partir del próximo año se otorgarán 18 mil 229 plazas.

Se fortalecerá la red de protección social del país a través del programa de adultos mayores; la pensión para adultos mayores contempla recursos por 135 mil millones de pesos, el programa de personas con discapacidad 15 mil 456 millones de pesos y las becas de nivel básico 31 mil 937 millones de pesos.

Y en este contexto, precisamente, es que debemos considerar que el PPEF 2021 está construido sobre los siguientes criterios:

• No aumentar impuestos, sino solamente ajustarlos por inflación, fortaleciendo las fuentes de ingresos y los mecanismos de fiscalización.

• Garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un nivel de endeudamiento responsable que favorezca la estabilidad macroeconómica.

• Aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto público, priorizando inversión pública en salud e infraestructura, y blindando la red social de protección, la seguridad pública y otros conceptos como educación y cultura.

• Promover un gasto público austero, efectivo y eficiente.

En la medida en que los mexicanos tengamos comportamiento solidario y responsable, vamos a poder seguir reabriendo los sectores de la economía. Y lo vamos a lograr juntos.

Senador por Morena