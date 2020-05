Prevención en tiempos de Covid-19

Por: Alejandra Zenzes

La crisis en materia de salud que estamos viviendo a nivel mundial ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades reales de cada nación; en algunos casos son mayores en términos de la infraestructura instalada en el sector salud, otros en educación, otros en asuntos ambientales y otros más en cuestiones laborales, por señalar algunas áreas de política pública; existen, asimismo, algunas características regionales que podemos señalar, pero lo que enmarca a todas las naciones, es el término de derechos humanos, entendiendo éstos, como parte fundamental de la dignidad humana.





Si revisamos la situación en nuestro país al día de hoy, 8 de mayo, contamos con 29,616 casos acumulados de personas contagiadas del virus Covid 19 y un total de 2,961 defunciones. Lo que el gobierno ha denominado “pico de contagio”, se dio el día de ayer al sumar 1,982 casos positivos con respecto a la cifra del día anterior, y en el mismo día hubo un aumento de 257 defunciones. Todo esto nos evidencia que el virus se propaga hoy a una gran velocidad; falta sumar a las personas que están contagiadas; sin embargo, o bien las pruebas han dado falsos negativos, o los que han fallecido de neumonía atípica u otras enfermedades, aun si fallecieron por COVID-19, en la suma de casos los catalogan como defunciones por problemas respiratorios o afectaciones de tipo crónico degenerativas.





A la par, el gobierno instauró la Jornada Nacional de Sana Distancia, aplicando una serie de medidas necesarias para prevenir el contagio; éstas son: el lavado frecuente de manos, entre 10 y 20 veces al día, haciendo hincapié en que preferentemente se haga con agua y jabón líquido y que dicho lavado dure al menos 30 segundos, sin olvidar la muñeca; en caso de no contar con agua y jabón, se podrá usar gel antibacterial con base alcohol al 70%; respetar la etiqueta respiratoria de tapar nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo y lavar las manos después de hacerlo; el saludo a distancia a fin de evitar el saludo de mano, el abrazo y el beso; no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19; la suspensión temporal de actividades no esenciales; reprogramar eventos de concentración masiva, y la protección y cuidado especiales de las personas adultas mayores con morbilidades crónicas. Sin embargo, estas recomendaciones, que a simple vista parecieran poder ser acatadas por toda la población, de entrada son excluyentes para más del 30% de la población mexicana. Me refiero específicamente, al tema esencial de la falta de agua.Si bien en términos legales el agua es patrimonio de la Nación y en el artículo 4 constitucional se señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, México cuenta con el 0.1% del total de agua dulce disponible en la tierra; de ahí que un importante porcentaje del territorio sea considerado como semi-desértico. Además, en las zonas húmedas del país y con la cantidad de precipitación anual, debido al fenómeno de evotranspiración asociado y a los escurrimientos propios a los ríos y arroyos, así como a la infiltración de agua al subsuelo, el país es considerado como un lugar con baja disponibilidad de agua. De ahí que al Estado mexicano le corresponde realizar la labor fundamental de desarrollar la infraestructura instalada para poder garantizar el derecho humano al agua.





En el marco de los convenios internacionales, podemos ver que también la agenda 2030 hace un vínculo entre agua y erradicación de la pobreza con base en diferentes acciones enmarcadas en el objetivo del desarrollo sustentable 6.





Si bien en los instrumentos jurídicos está contemplado esta problemática, es literal que es sólo en el papel. En cuanto a la disponibilidad de agua y al incremento poblacional, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que entre 2012 y 2030, la población del país tendrá un aumento de más de 20 millones de personas y que el 75% de este incremento tendrá lugar en las zonas urbanas, lo que causará un decremento en la cantidad de agua potable per-cápita. A esto hay que sumar el deterioro de los cuerpos de agua causado por diversss actividades humanas.





Lo lamentable de todos estas cifras –y podría seguir mencionanado muchas otras asociadas a la reducción de la demanda, al aumento en la recolección de agua pluvial, al reúso de agua residual tratada, por señalar algunas -, es que hoy la crisis sanitaria nos evidencia una realidad muy cruda y es que en México hoy el 6% de los hogares NO reciben agua potable; y si este número de casas lo multiplicamos por cuatro, respondiendo al promedio de integrantes de una familia, estamos hablando de que ocho millones de personas en el país no cuentan con agua. Estos millones de personas tienen que acudir a las tomas de agua para recolectarla y transportarla a sus hogares. Yo me pregunto si estas personas destinarán su agua almacenada a lavarse las manos más de 10 veces al día, cuando en realidad sabemos que tienen que administrar muy bien el líquido para su consumo y uso higiénico. No veo hasta el momento que el Consejo de Salubridad esté indicando medidas de apoyo a estos millones de habitantes; y si el sustituto de la falta de agua es el uso de gel antibacterial, no hay condiciones para que estas personas destinen sus recursos económicos a comprar kilos y kilos de gel.





Esto debería de provocar en el Estado el compromiso de extender esa infraestructura faltante para que todos los habitantes tengan acceso al agua potable, para que las medidas de prevención sí puedan ser adoptadas por la población en su totalidad; pero el gobierno no solo no ha manifestado el compromiso de hacerlo en el corto plazo, sino que es lamentable que no esté implementando medidas inmediatas para ayudar a toda esa gente. No solo se está violando su derecho humano a tener calidad de vida, sino evidencia una vulnerabilidad real, ya que no se están haciendo bien las cosas en materia de agua y saneamiento.





La falta de cobertura en infraestructura afecta a 8 millones de mexicanos, y aquí encontramos principalmente a muchas poblaciones indígenas, a migrantes, a desplazados por conflictos ambientales y a desplazados por razones de violencia . Hoy que tanto escuchamos que ya no vamos a volver a la normalidad que conocemos, espero que a estos grupos de personas la nueva normalidad les garantice el abasto de agua. Hoy debemos de provocar que la inversión en salud pública sea también destinar recursos a proveer de agua y saneamiento, ya que las medidas de prevención del Consejo de Salubridad no deben de ser excluyentes. Que la nueva normalidad Post-COVID sea que todos tengamos acceso al agua y la cuidemos. Además de ser el líquido vital para vivir, es nuestra arma contra los contagios. El agua es vida.