PRI: renovarse o morir

Este 4 de marzo el PRI cumple nueve décadas de existencia, en las que fue protagonista de la construcción del México del Siglo XX y parte fundamental en la consolidación de nuestra democracia.

A esta conmemoración, se suman otras de igual relevancia histórica en la vida de nuestro instituto político: el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, cuyo ideario dio vida a los principios del partido y los 25 años de la muerte de dos personajes icónicos, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, que representan el esfuerzo de una generación por llevar al PRI y a México a la modernidad.

Estas conmemoraciones deben invitarnos a realizar una profunda reflexión acerca del destino del PRI, en un momento en el que el partido atraviesa la peor crisis de su historia, a grado tal que se ha cuestionado su existencia o incluso si debiera cambiar su nombre.

La permanencia del PRI no depende de cambiarle el nombre, porque su transformación no puede ser solo cosmética. El México de hoy demanda un partido renovado, moderno, fuerte, que se constituya como una oposición propositiva, incluyente, congruente y fuerte.

La gran oportunidad para lograrlo comenzará con la renovación de la dirigencia nacional, que pasará a la historia como la primera que se realice por elección directa de nuestra militancia y bajo la organización del Instituto Nacional Electoral, lo que debe representar sólo un paso en la democratización de todos nuestros procesos como vía para que el PRI vuelva a ser un partido no de las cúpulas, sino de la militancia, para que recuperemos el camino que nunca debimos dejar.

Me conmueve cuando los jóvenes me dicen con frustración que cuando expresan su opinión sobre algún tema del PRI en las redes sociales o en público, son atacados por temas que ocurrieron cuando ellos todavía no nacían o bien sobre actos de los que son ajenos completamente; las mujeres que, bajo las siglas del PRI, con pasión hablan por sus vecinos y luchan para transformar sus colonias o en favor de quienes necesitan nuestra protección y representación; y los adultos mayores que siguen creyendo en el partido porque han sido testigos de cómo pasamos de un país de caudillos a uno de instituciones.

México necesita que sus partidos, sus instituciones, la sociedad civil y sus organismos autónomos sean fuertes e independientes, porque un país democrático requiere de equilibrios en el ejercicio del poder, para que todas las voces se vean representadas.