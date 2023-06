Prioridad nacional para el 2024: los rezagos del sur  

Cada que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta su Índice de Competitividad Estatal llaman la atención las abismales diferencias entre las regiones centro-occidente y norte respecto al sur. No sólo por las brechas a nivel general y en indicadores claves, sino porque pasan los años y, si lo pensamos mejor, aún las décadas, y no hay signos de atenuación.

Al contrario, parecen ensancharse, a pesar de que el diagnóstico está claro, lo mismo que muchas de las soluciones, como las que se desprenden, por lógica, de los datos y comparativos del reporte, como en un mapa que indica dónde hay que invertir y activar políticas públicas que han funcionado en otros países y aun en otros estados que han podido superar condiciones de atraso similares, inclusive en una década y viniendo, a veces, de situaciones más difíciles o con elementos de complejidad que no cargamos aquí, como en algunas naciones de Asia.

También hay evidencias de avances en entidades del propio sur-sureste, como en Yucatán, aunque en esta edición perdió posiciones: desde hace varios años es un caso de éxito en varios aspectos, con políticas públicas y esfuerzos de la sociedad y la iniciativa privada que bien pueden replicarse.

En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que, en ese orden, están en los últimos lugares, y con Tlaxcala, son los únicos estados de clasificación “baja”, no hay nada que pueda sugerir ese progreso en los factores fundamentales. Apenas pasan de 30 puntos de 100 y Guerrero, ni eso. Cuando contrastamos con entidades del centro y el norte, es como hablar de países distintos.

El primer lugar en el ranking, la Ciudad de México, única entidad con competitividad “muy alta”, alcanza 63.5 puntos. Pero también es enorme la distancia respecto a las cinco con clasificación “alta”, con niveles de 50 altos (Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Jalisco y Baja California Sur) e incluso del promedio nacional, 43.19.

Los datos macroeconómicos van en el mismo sentido: el PIB per Cápita en miles de pesos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es de 107.6, 93.1 y 71.3. Para comparar, en Yucatán llega a 175.4; la Ciudad de México, 451.9; Nuevo León, 381.1; Querétaro, 263.6; el de Jalisco, 237.7. De hecho, el ingreso promedio en cada una esas tres entidades del sur es menor a la mitad de la media nacional.

Lo mismo indican los datos de pobreza laboral, el porcentaje de los hogares con ingresos laborales inferiores al valor de la canasta alimentaria: son las tres entidades más rezagadas, con más del 60% de sus poblaciones en esa situación. En Chiapas, siete de cada 10 personas. En el Índice de Progreso Social de México ¿Cómo Vamos? han ocupado los puntajes más bajos persistentemente, y sin mejorar realmente. Mi querido estado, Oaxaca muestra tendencia a la baja desde 2018.

No puede hablarse de progreso de México mientras eso no cambie. Como subraya el IMCO, en los estados de competitividad baja se concentran los obstáculos más significativos para el desarrollo en el país, así como en desigualdad y la pobreza. Me centro en Oaxaca.

Es el último lugar en apertura internacional, y coincidentemente, está al fondo de la tabla en inversión extranjera directa (IED) y es uno de los últimos en exportaciones.

Estamos en el sitio 30 en mercado de trabajo, con la misma posición en cuanto a población con educación superior, sólo el 16%, mientras en la Ciudad de México, puntera, el dato es 41%, y en Yucatán, 26 por ciento.

En infraestructura, ocupamos el lugar 30, con el último lugar en penetración de banca móvil y el penúltimo en telefonía móvil (72% de las viviendas; Ciudad de México: 92%), acceso a Internet (29% de hogares; Ciudad de México, 76%) y terminales punto de venta (49 por 10 mil adultos; en la capital federal, 280). En innovación, penúltimo lugar, con la misma posición en complejidad económica, y uno de los últimos en patentes.

En sociedad, Oaxaca se ubica en la posición 30, con el último lugar en acceso a instituciones de salud y el antepenúltimo en grado de escolaridad (7.9 años; Ciudad de México: 11.6). Igualmente, estamos al fondo de la tabla en informalidad laboral: 82% de la población ocupada, mientras que en la capital federal es el 48%, un dato ya de por sí muy alto.

Aunque el estado está en el lugar 21 en el rubro de sistema político, es el penúltimo en cuanto a mayor percepción de corrupción.

Todo eso cuenta sobre todo en el sentido de las oportunidades de superar la pobreza. La competitividad es clave en un punto fundamental para el desarrollo: la movilidad socioeconómica. Básicamente, que familias en pobreza tengan oportunidades para prosperar y ser de clase media, con todo lo que ello conlleva. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que ha estudiado a fondo este factor, entre los mexicanos nacidos en hogares muy pobres, los del norte tienen 3.5 veces más posibilidades de salir de esa condición que los del sur.

Es prioritario tener un plan ambicioso y a la vez aterrizado para recortar rápidamente esos rezagos para activar esa espiral de verdadera transformación en el sur. Es posible y es un pendiente de justicia social. No lo hubo en el Gobierno Federal actual, fuera de algunos proyectos de infraestructura con serios problemas de planeación. Hay que poner este reto-oportunidad que tanto se ha postergado en el centro de la agenda rumbo al 2024. Hablar más de eso y, sobre todo, actuar.