Propuesta de Política de Comunicación para la 4T

La Propuesta:





“La clave para la izquierda no es su oferta electoral, no creo que lo que diferencia a unas izquierdas de otras sean sus programas o sus ofertas, sino es su capacidad de comunicar.

“La izquierda a veces se ha olvidado de que la gran batalla política no es una batalla por las políticas públicas que se ofrecen, sino una batalla ideológica, una batalla por los relatos que son la base y condición de posibilidad e implementación de las políticas públicas, y eso tiene que ver con el poder mediático de la izquierda. Si la izquierda no es capaz de reequilibrar la correlación de fuerzas a nivel mediático no tiene nada que hacer. No se puede entender el fenómeno de AMLO en México sin entender el poder de ‘Las Mañaneras’…

“La izquierda debe asumir algo que la derecha ha entendido muy bien, que la política es un terreno de disputa ideológica y que para disputar ese terreno es fundamental desarrollar una verdadera capacidad de comunicación para la transformación. La política es la expresión de una correlación de fuerzas, y hay que entender que, aunque para la izquierda los sistemas políticos más aceptables sean los sistemas democrático liberales, la clave de un sistema político es que establece las reglas del combate por el poder, y el poder no está solamente en presentarse en las elecciones y ganarlas, el poder tiene que ver con quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, es decir con cuál es el sector ideológicamente dominante… la izquierda tiene que entender que en democracia la disputa no puede darse solamente en el terreno electoral, que hacen falta medios de comunicación distintos…”

Pablo Iglesias en Largo Aliento. Entrevista editada con Sabina Berman, agosto 2024. https://youtu.be/EmAAhuN6z3o?si=r4-wZGhqa9QDlc75

El Proyecto:

Una nueva propuesta de política de comunicación social para el gobierno que construye el 2º piso de la 4T con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para el periodo 2024-2030, requiere diferenciar con claridad al menos dos formas básicas en el ejercicio comunicacional del gobierno: en primer lugar, la estrategia de información y difusión de las acciones, políticas y logros que el gobierno requiere comunicar de manera eficaz y oportuna a los ciudadanos para que conozcan sobre los beneficios de las políticas que el gobierno está implementando y en segundo lugar, la consolidación de un sistema de comunicación e información con los gobernados que realmente logre ganar la disputa por las narrativas y consolidar, a través de los medios de comunicaciones convencionales y alternativos, la visión y misión ideológico-política y social del gobierno de la transformación. Ello implica:

Realizar cambios y avances en materia de medios públicos e integración de los canales estatales de comunicación a un proyecto consolidado: por un lado, se requiere fortalecer al SPR (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) como la gran estructura de cohesión de la gran red de medios públicos a escala nacional. Cambios legislativos y normativos necesarios para asegurar que las audiencias ejerzan por fin su derecho a la información y que los concesionarios puedan dar cabal cumplimiento a sus derechos y obligaciones. Crear un robusto, creíble y amigable sistema social de información que permita observar y evaluar la buena gobernanza de tal manera que responda con eficacia a las diversas y complejas necesidades de la población (seguridad, acceso a la justicia, empleo, salud, vivienda, movilidad, educación, disponibilidad de agua, servicios de agua, etcétera).

Estoy pendiente de poderle entregar el documento ampliado de este proyecto a la próxima presidenta de México. Qué difícil ha sido poder acercarse para hacerlo. No pierdo la esperanza.