Publicación del Decálogo por el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales (AIPAA) 

Un grupo de investigadores de varias instituciones de México, en conjunto con productores del sector pesquero y acuícola, la sociedad civil e instancias gubernamentales, participaron en la elaboración del Decálogo por el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales, con el fin de construir una línea base de acciones para las comunidades, la política pública, la academia y las organizaciones de la sociedad civil en torno a la Pesca y a la Acuicultura. Este documento fue presentado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, quien declaró 2022 como el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales (AIPAA 2022).

El principal objetivo fue aumentar el reconocimiento de la importancia de la pesca y la acuicultura artesanales y apoyarlas en su contribución a la seguridad alimentaria, la nutrición, la erradicación de la pobreza y el uso de la naturaleza.

El AIPAA 2022 representó el inicio de un proceso irreversible que, más allá de las celebraciones y eventos alrededor del mundo, hizo evidente que afrontar los complejos retos de la actividad pesquera y la acuicultura artesanales implican un cambio rotundo hacia soluciones transdisciplinarias, colaborativas y de largo plazo, y que los objetivos de esta iniciativa se lograrán solo si se continúan tomando decisiones que mejoren inmediata y tangiblemente las condiciones de estas actividades y, principalmente, de todas las personas que dependen de las mismas.

El Decálogo por el Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales (AIPAA) busca que sus diez exhortos produzcan una reflexión de los avances y desafíos para sus principales protagonistas, las personas que integran las redes de valor pesqueras y acuícolas.

Este conjunto de planteamientos obedecen a la realidad actual del sector en México y que están alineados a los siete pilares del AIPAA 2022, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a las Directrices PPE, son los siguientes:

1. La actividad pesquera y acuícola, además de ser una manifestación cultural que crea identidad y arraigo, constituye un pilar de la seguridad alimentaria y el empleo digno.

2. Las personas que laboran en el sector pesquero y acuícola artesanal tienen derecho a un sistema de protección social.

3. En la actividad pesquera y la acuícola las personas son tan importantes que no pueden permanecer ignoradas ni invisibilizadas.

4. En las políticas y acciones de manejo del sector hay que priorizar el fortalecimiento del tejido social de las comunidades pesqueras y acuícolas.

5. No es suficiente pescar o cultivar más; también es necesario vender los productos a precios justos y repartir equitativamente los beneficios.

6. Las comunidades pesqueras y acuícolas necesitan ser resilientes ante condiciones de riesgo.

7. La responsabilidad compartida es un elemento indispensable para una gobernanza exitosa de la pesca y la acuacultura en pequeña escala.

8. Todos los actores e instituciones son vitales para el manejo integrado del sector pesquero y acuícola.

9. El sector acuícola y pesquero se beneficia de la innovación tecnológica diseñada y decidida de manera incluyente.

10. Cuidar la salud de los ecosistemas ayuda a conservar la actividad pesquera y la acuicultura, y proteger a las personas que viven de ellas.

Cada uno de los diez exhortos vienen acompañados de su descripción, así como de acciones a desarrollar para lograr su realización.

La versión completa del Decálogo se puede descargar en https://cobi.org.mx/decalogo-el-ano-internacional-de-la-pesca-y-la-acuicultura-artesanales-en-mexico/

Para preguntas o comentarios sobre este documento, escribir al doctor Alejandro Espinosa-Tenorio, al correo aespinoza@ecosur.mx

Autores y citación

Espinoza-Tenorio A, MJ Espinosa-Romero, RI Rojas-González, AK Campa-Madrid, S Salas- Márquez, JC Lapuente-Landero, AN Maeda-Martinez, AV Poot-Salazar, AM Arce-Ibarra, A Díaz de León- Corral, A Saldívar-Moreno, C Miranda-Saucedo, C Méndez-Medina, D Torres-Salas, DE Ramos-Muñoz, EA García-Rivera, E Albáñez-Varela, F Arreguín-Sánchez, F Fernández Rivera-Melo, GC Guzmán Sartiaguin, I Espejel, I López, J Torre, JA Rodriguez-Preciado, JA Zepeda-Dominguez, JO Guzmán-Balam, MA Cisneros-Mata, NE Narchi, N Vite-García, O Sosa, R Lara-Mendoza, VS Ávila-Foucat, YM Castro-Medina (2023). Decálogo por el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales en México. Ecosur, Cobi, Inapesca, Cinvestav. Campeche, México. 24 p.

