“Pueblo chico…infierno grande”

Reza el dicho incorporado desde hace tiempo a nuestra Cultura a la mexicana, y que utilizamos para referirnos, palabras más palabras menos: a que en los pueblos todas las personas se conocen y todas y cada una de ellas conocen la “vida y milagros” de todos y cada una, cuando vives en uno, no puedes hacer o decir algo porque tarde o temprano todos se enteran y frecuentemente al difundirse el hecho, es distorsionado.

Para bien o para mal gracias a las redes sociales, este fenómeno rápidamente se está universalizando, pues cada día es más difícil evitar. El mundo se está convirtiendo en un “pueblote” (de pueblo muy grande) que en términos del refrán, tiene a su vez un infierno con dimensiones mucho mayores. Para eludir sus efectos, ya no basta con salirnos del lugar en donde se nos atribuye un chisme o una verdad, en estos días, por muy lejos que huyamos, casi siempre nos alcanzan.

Muestra de ello son los desafortunados hechos del pasado mes de febrero respecto de una usuaria del Metro que sufrió, en las instalaciones, un infarto cerebral y que fue trasladada a la jefatura de estación donde estuvo tres horas y sin ser atendida, un video difundido por las redes sociales nos muestra cómo, posteriormente, es llevada a plena calle y abandonada, para que tres días después falleciera en un hospital.

Entre el 16 de febrero y 23 de abril que la Jefa de Gobierno declaró sobre el particular pasaron más de dos meses, lo que me sugiere preguntar: ¿si no existiera el video o no se hubiera difundido por las redes sociales, las autoridades de la CDMX le habrían dado la atención que le están concediendo al asunto? Es difícil calcular el número de incidentes similares que suceden en todas las estaciones del Servicio de Transporte Colectivo, pero podría asegurar que son muchos más que con tal gravedad o sin ella sufren los millones de usuarios, sin que las autoridades hayan tomado conocimiento, lo que sin duda viene sucediendo por años, todos los días.

En la cadena de responsabilidades que se derivan de la tragedia, descartamos el dolo de los participantes en los hechos: jefe de estación, policías y ambulantes, cuando menos. De lo que no podemos eximir a quien le corresponda, es de la ignorancia técnica y humana en que están abandonados los miembros de esos servicios, de la tradicional falta de capacitación para enfrentar situaciones como la que nos ocupa. Una capacitación en la que, desde que tengo uso de razón, se han “invertido” importantes cantidades de recursos, y que no obstante para “curarse en salud”, los titulares de esas áreas, incluyendo al “Negro” Durazo, habitualmente atribuyeron su mal funcionamiento a la falta de capacitación y equipo. Sin embargo, jamás se han visto los resultados de la aplicación de los recursos supuestamente empleados en ello pues la inseguridad, impreparación y la falta de sensibilidad para servir, visiblemente van en aumento. Es precisamente porque desde hace tiempo que la paciencia se agotó, la razón por la que los resultados de esta administración deben verse casi de inmediato.

