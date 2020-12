El miércoles pasado la ONU reconoció la utilidad médica de la cannabis y la retiró de la lista IV de estupefacientes de la Convención sobre drogas de 1961; proceso acompañado de una postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores progresista basada en los derechos humanos. En Estados Unidos, ya se prepara la regulación federal mientras que el México el Congreso de la Unión dibuja una regulación injusta y violadora de derechos.

No olvidemos que las y los legisladores deben acatar (con retraso e incumplimiento) lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien les pidió garantizar el libre desarrollo de la personalidad, en seguimiento a los litigios estratégicos y años de lucha de activistas, entre ellos del Movimiento Cannábico Mexicano y del colectivo Regulación por la Paz.

Si bien la regulación propuesta permitirá la portación de hasta 28g en vez de 5g actualmente, no despenaliza la planta como tal. No garantiza el libre desarrollo de la personalidad ya que trata de una regulación del mercado que privilegiará la industria transnacional. De entre 11 mil a 25 mil pesos será la multa por poseer más de 28g y de entre 1 a 3 años de prisión por más de 200g. La regulación sigue criminalizando, estigmatizando y discriminando a las personas usuarias. Sigue abriendo la puerta a la extorsión policial, en general de las personas más pobres. No puede haber una visión cuantitativa cuando se habla de derechos fundamentales. A más de 100 años de la prohibición de la cannabis, la regulación propuesta priorizará al mercado y las empresas frente al libre autocultivo y la igualdad ante la ley.

La Suprema Corte no se refirió a la regulación de un mercado cooptado antes de haber nacido, sino a la urgencia de garantizar el libre desarrollo de la personalidad. ¡Primero los derechos, después el mercado! Con la propuesta actual de regulación, ganará el neoliberalismo frente a la justicia, a la inclusión del campo mexicano, a la reparación del daño y la justicia para las víctimas de la guerra contra las drogas.

La Cámara de Diputados tiene hoy la oportunidad de regular el uso personal responsable y proponer un modelo basado en la libertad, la igualdad de derechos y la prevención. Tiene la posibilidad de modificar la propuesta del Senado homologando el cultivo, la portación y consumo de cannabis con lo que sucede actualmente con el tabaco, mucho más peligroso que la planta sagrada con beneficios medicinales y terapéuticos.

En la Ciudad de México, la iniciativa de Ley presentada por el Alcalde Vidal Llerenas para despenalizar la portación, consumo de cannabis y priorizar la persecución penal de los delitos más violentos sigue ignorada por un Congreso de la Ciudad de México opaco y ausente en la supuesta transformación para una Capital de Derechos.

Celebremos la tolerancia del Estado frente a la desobediencia civil histórica del plantón cannábico. Celebremos que se esté hablando más del tema. Celebremos que el 58% de las y los mexicanos estén a favor de la despenalización del uso personal. Pero esta Ley no basta, no resuelve y no permite el cambio de paradigma enfocado en las personas y en sus derechos. Gracias a las personas que diario luchan por nuestros derechos y por una sociedad más informada, consciente y libre.