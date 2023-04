Pulso CdMx | Conferencia Nacional De Paz

México atraviesa desde varios sexenios olas de violencias inéditas. El número de homicidios, de desapariciones y de víctimas alcanzan niveles históricos. México se encuentra en la lista de países en paz (es decir sin conflicto armado reconocido oficialmente) más violentos del mundo. Sus niveles de violencia son comparables o superan países en guerra, que se traten de contextos de guerra civil, conflicto con otra nación o contra grupos terroristas.

Una de las problemáticas más grave en nuestro país ha sido y sigue siendo acostumbrarse a la violencia. En México las víctimas se han convertido en un número más. Las personas tomadoras de decisión y personalidades políticas se pelean por cifras, gráficas o tendencias estadísticas, dentro de las cuales permanece una cifra negra altísima. Se nos ha olvidado que en cada acto violento cometido existe una historia humana, de una familia o de una comunidad. No podemos perder la indignación frente a los escándalos criminales que se van acumulando tras una dinámica de olvido social y mediático. De manera frecuente, un acontecimiento violento supera al otro. Una fosa descubierta reemplaza a la encontrada semanas o días antes. Los precedentes se van borrando, y las víctimas se ven revictimizadas por la dinámica de la nota mediática superficial del momento, sin seguimiento público prioritario por parte de una memoria colectiva que está normalizando la violencia. ¿Cómo salir de esta revictimización escalofriante del olvido salvo para los crímenes más mediáticos?

Frente a ello, organizaciones sociales, activistas, personalidades públicas, pero sobre todo colectivos de familiares de víctimas o personas desaparecidas luchan no solamente por la justicia sino también para que sus muertes, los asesinatos o desapariciones de México no se conviertan en una cifra más. El mes pasado, 206 organizaciones y colectivos convocaron a la Conferencia Nacional de Paz, exigiendo que se combatan las violencias desde sus causas y desde una responsabilidad compartida: “mientras se siga creyendo que solo debe ser tarea del gobierno, no habrá paz” puntualizan en la búsqueda de la construcción de un consenso por la paz fuera de cualquier polarización o lucha partidista que solamente ha agravado la ausencia de una respuesta social pública contundente y eficaz para recuperar la paz en México. Se trata de detener cualquier tipo de violencia en cualquier espacio de nuestras vidas, con empatía, evidencias, solidaridad y compromiso. Se trata de cambiar la reacción por la prevención, la acción proactiva y la atención integral, transversal, coordinada, interseccional e intergeneracional para pacificar al país.

Todas las voces y todos los grupos que han vivido y siguen viviendo las violencias nos juntamos en el Museo de Memoria y Tolerancia para escucharse, entenderse, respaldarse en colectivo con los objetivos comunes de atajar riesgos, mantenerse de pie a favor de la verdad, la reparación, la no repetición, la justicia como bases de la construcción de paz: “Habrá paz cuando sepamos construirla y no solo pedirla. Habrá paz cuando nos abracemos y nos respaldemos. Habrá paz si aprendemos a detectar rechazar a los violentos” señalan. Las ponencias pueden verse en las redes de la organización Nosotrxs.