Pulso CDMX | Contagio solidario

"Cuando estalla una guerra, la gente se dice: “Esto no puede durar, es demasiado estúpido”. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiada estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar."

A. Camus – La Peste

Bancos, agencias y organismos internacionales ya anunciaron que esta pandemia traerá consigo una de las mayores crisis económicas de la historia, en un sistema ya estancado. La CEPAL alertó que el número de pobres en la región subiría de 185 a 220 millones y de 67,4 a 90 millones de personas en situación de pobreza extrema, dentro de una población de 620 millones de personas en América Latina. Analistas prevén una recesión de hasta un 4.5% para México. Angél Gurría, Secretario General de la OCDE, ofreciendo el apoyo de la organización, llamó a tomar acciones solidarias coordinadas a gran escala, desde lo internacional, nacional y local para mitigar la crisis y restablecer la confianza pública.

Prepararnos mejor ante el riesgo y las crisis; ser resiliente. Es lo que esta crisis múltiple nos enseñará. En este reto Gobierno y ciudadanía tienen que propiciar la unión y la solidaridad. La iniciativa privada, especialmente las grandes empresas, aún más las transnacionales, deben contribuir contundentemente hacia los sectores más vulnerados. Fideicomisos, fondos de apoyo, padrinazgo, préstamos a tasa cero, comunicación, asesorías, redes de apoyo o de pares (como la organización Barrio Unido): las formas de colaboración entre entes privados se limitan solamente a su creatividad, generosidad y solidaridad (como la campaña Time In de Time Out México). Evitar despidos inmediatos, no lucrar con bienes de primera necesidad o salubridad como lo están haciendo ya algunas marcas.

El papel de los gobiernos locales como de la Ciudad de México, que alberga el 25% de la población nacional responsable del 17% del PIB, puede liderar el cambio. Contener la voracidad de los mercados de unos cuantos y fortalecer el consumo local gracias a sinergias comunitarias impulsadas por cada una de sus Alcaldías. Los gobiernos tendrán que pensar en soluciones rápidas para la mitad de las y los mexicanos que trabajan en la economía informal; sin desatender la urgencia de las pequeñas y medianas empresas, así como de las personas autoempleadas, de la tercera edad, especialmente en los sectores restauranteros, culturales, turísticos o del entretenimiento.

Desde casa también se puede exigir al Gobierno, pero también actuar con responsabilidad y solidaridad consumiendo local a domicilio, con donativos (como la iniciativa de Sopitas), pagando a su trabajador(a) del hogar por adelanto sin que vaya, preparar donativos de ropa u objetos entre otras iniciativas. El Covid 19 pintó la primavera. De nuestra primavera puede florecer ya un momento social consciente, una solidaridad contagiada. Un replanteamiento para el México que anhelemos.