Pulso CdMx | El mundial de la vergüenza 

Si bien ya terminó el mundial de fútbol, no podemos olvidar la polémica justificada detrás de este evento deportivo que evidenció públicamente varias violaciones graves a los derechos humanos.

Para recibir el mundial 2022 y contar con las infraestructuras adecuadas, Qatar usó a una fuerza laboral violentada y precarizada, recurriendo incluso a mecanismos de trata de persona en la impunidad mundial. El 90% de las personas trabajadoras del país fueron migrantes víctimas de violación al derecho laboral y de explotación. El sistema migratorio del país, el “kafala” es un mecanismo de apadrinamiento que vincula a las personas trabajadoras a sus empleadores, sin que puedan cambiar de trabajo o de irse del país sin autorización previa: la esclavitud moderna.

Desde hace varios años organizaciones internacionales como Amnesty International registran y denuncian esos abusos. Desde 2010, además de prácticas de trabajo forzado, robo de sueldo, violencias morales y físicas, miles de personas trabajadoras han muerto por condiciones peligrosas de trabajo sin investigación ni justicia. A pesar de la propaganda y compromiso en el papel especialmente desde 2017, las condiciones reales no han cambiado. La FIFA debe indemnizar a las personas trabajadoras, sus familias y reparar el daño haciéndose responsable.

Qatar es uno de los países más autoritarios y conservador del mundo en donde aún se aplica la tortura, la pena de muerte y las violaciones a derechos fundamentales como en el tema de la identidad de género u orientación sexual. En ese país las relaciones entre personas del mismo sexo son castigadas. De hecho, se prohibió en los estadios las banderas alusivas al movimiento LGBTTTI+. Como una señal de apoyo a los derechos LGBTTTI+, se impulsó un brazalete “one love” con colores recuperando una iniciativa de la Federación de Futbol de los Países Bajos para que lo llevarán los jugadores. Este brazalete fue prohibido por la FIFA con sanciones para los jugadores que quisieran llevarlo. Unos pocos se atrevieron a manifestarse, no fue el caso de la selección de Francia, cuyo capitán Hugo Lloris indicó que no lo llevaría diciendo que había que separar la política del deporte. Pero el deporte mundial es política. No puede haber deporte sin respeto a la integridad, a las libertades y derechos fundamentales de las personas. En tribuna, vimos a las ministras del deporte de Francia y Bélgica, también a la ex primera ministra de Dinamarca y a la ministra del interior de Alemania llevar un brazalete o ropa con colores del arcoíris. Todas mujeres.

Durante el mundial, también protestó con valentía el equipo iraní por las graves violaciones contra las mujeres y las manifestaciones por parte del Estado Iraní represor. Recientemente la condenación a muerte del futbolista profesional iraní Amir Nazr-Azadani por apoyar la lucha de las mujeres ha provocado una movilización mundial sin que tampoco la FIFA se pronuncie.

Mientras tanto, La FIFA realizaría un beneficio de más de 6 mil millones de dólares y varias personalidades políticas europeas están implicadas en el Qatargate un escándalo de presuntos sobornos para hablar positivamente del mundial y de Qatar.

Solamente son unos pocos ejemplos del mundial ensangrentado de la vergüenza.