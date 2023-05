Pulso CdMx | INAI

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo autónomo y parte del Sistema Nacional de Transparencia. Es piedra angular de la joven democracia mexicana. Se creó gracias al posicionamiento y a la lucha ciudadana de la sociedad civil y de la academia a pesar de las resistencias partidistas y de los gobiernos en turno.

El INAI protege y garantiza nuestro derecho a la información como ciudadanía. Si bien los gobiernos y poderes públicos, congresos, partidos políticos, sindicatos, entre otros sujetos obligados deben publicar su información por Ley y de manera proactiva, en muchas ocasiones no lo hacen o se niegan a hacerlo. El INAI atiende esas resistencias u omisiones y garantiza la transparencia.

Gracias al INAI periodistas, activistas o incluso políticos han conseguido información opacada clave para el mejor desarrollo, bienestar y cumplimiento del Estado de Derecho de nuestra democracia. Escándalos de corrupción, conflictos de interés, ecocidios, abusos de poder han podido ser visibilizados y denunciados. La Comisionada Julieta Venegas Del Río hace unos días relataba como el actual presidente López Obrador consiguió a través del INAI el monto de las pensiones de los expresidentes para después realizar la reforma de su desaparición. El INAI ha logrado incluso doblar al poder militar que constantemente intenta opacar información bajo el escudo de la seguridad nacional. Obligó al Ejército a publicar su número de ataques letales o sus contratos con Pegasus, que siguen alimentando las acusaciones de espionaje por parte del Ejército a activistas y periodistas. Otro caso es sobre la información que hizo estallar escándalos como el de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto o sobre los números de la deforestación del tren militar, el mal llamado tren maya. El INAI es esencial para el control y balance de los poderes en nuestra democracia en construcción.

Actualmente, y desde más de un mes, las y los comisionados del INAI no pueden sesionar, ya que hace falta que el Senado nombre a nuevas personas comisionadas. Por lo tanto, no puede sancionar por incumplimiento a los sujetos obligados o iniciar algún trámite de acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Mientras, la mesa directiva del Senado no ha convocado a sesión extraordinaria, aunque lo haya ordenado un juez. También, extrañamente, varias dependencias ya han dejado de contestar solicitudes ciudadanas de acceso a la información. Todas esas omisiones en la impunidad. ¿Por qué no se sancionan a las y los legisladores y tampoco a las personas responsables de atender las solicitudes por el incumplimiento de sus funciones laborales?

Aunque se trate de una institución joven, el INAI ha demostrado por hechos, acciones y resultados la importancia del acceso a la información. Puede y debe mejorar en su funcionamiento y sobre todo en la difusión y cercanía con la gente. Al INAI se le debe reforzar, no desaparecer, desmantelar o paralizar intencionalmente. Tampoco debe ser usado por intereses partidistas o de Gobierno. Su autonomía es la base de su buen funcionamiento, así como para del funcionamiento adecuado de la democracia.