Pulso CdMx | La acción climática NO es prioridad

Hace un año, un grupo de activistas y organizaciones nos reunimos en Reforma en el marco del Día Mundial de la Tierra que se conmemora cada 22 de abril. Ese día lanzamos una petición en www.change.org/emergenciaclimaticaCDMX (la cual aún se puede firmar) para solicitar a la Jefa de Gobierno, a las y los alcaldes y al Congreso de la Ciudad de México que declararán la Emergencia Climática en sus respectivas demarcaciones.

A la fecha no hemos recibido respuesta de la Dra. Claudia Sheinbaum al respecto. La ausencia de respuesta a varios oficios y solicitudes por parte de la sociedad civil organizada ha sido una constante desde la Jefatura de Gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente contestó que ya el Gobierno de la Ciudad de México estaba impulsando acciones climáticas suficientes. Ignoran declarar la emergencia climática pero las contingencias ambientales se multiplican. Entre las 16 alcaldías, solamente Adrián Rubalcava en Cuajimalpa nos convocó para declarar la emergencia climática en un evento de compromisos públicos. Sin embargo, no ha dado seguimiento a las acciones después de la foto. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo, propuesto por la Diputada Silvia Sánchez Barrios, exhortando a las 16 demarcaciones declararán la emergencia climática, reforzando la exigencia colectiva de las organizaciones y de las más de 24 mil personas firmantes de la petición. Además de ignorar el llamado, las alcaldías están en omisión ya que no han publicado su plan de acción climática con sus compromisos, indicadores y fecha de cumplimiento. Todo en la impunidad.

Hoy queda claro que la acción climática desde un enfoque transversal, participativo e incluyente desgraciadamente no es una prioridad para los gobiernos actuales. Urge seguir fortaleciendo la exigencia desde la ciudadanía, en colectivo con las organizaciones de la sociedad civil. Para ello, toca difundir la información certera y basada en la ciencia a la ciudadanía en general. Lanzar conversaciones para hacer crecer la demanda y el reclamo social por la salud de la naturaleza y humana, por un medio ambiente sano y regenerado, por un cambio radical en nuestras formas de organizarnos, producir, distribuir y consumir. El poder político tiene la responsabilidad de actuar contundentemente con presupuestos dignos.

Mañana martes, la organización Voto x El Clima presentará en el Senado de la República el Manual Ciudadano sobre la Crisis Climática, retomando datos del Reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU: una propuesta de contenido accesible para difundir y sensibilizar para la acción. Si tienes interés en saber más y conectarte a la lucha, cada tercer domingo de mes un grupo de activistas nos reunimos en el Bosque de Chapultepec en el Querido Pícnic Ambientalista que acaba de celebrar ayer su sexta edición.

El 22 de abril queda claro que debemos de movilizarnos nuevamente para evidenciar que la acción climática debe ser la prioridad de los gobiernos, de los partidos y de todas las personas que nos representan. El colectivo internacional Extinction Rebellion (@xrmexico en redes) convoca a realizar acciones disruptivas en todo el mundo ese día. ¡Súmate! ¡Sin justicia ambiental, no hay justicia social!