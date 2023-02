Pulso CdMx | Lxs rifadxs de la basura

¿Quiénes limpian nuestras calles o se llevan gran parte de nuestra basura? ¿Cuáles son sus condiciones laborales y de vida? ¿Cuántas personas en la Ciudad de México se dedican a ello? ¿Cuánto ganan al mes? Son las preguntas que reflejan el gran desconocimiento que tenemos como ciudadanía sobre este sector laboral esencial.

Diario en la Ciudad más de 24 mil personas se hacen cargo de las 13 mil toneladas de basura que arrojamos en bolsas, sin separarla (a pesar de que la Ley no los obliga) o tampoco poner a parte las agujas tapadas u otro desecho peligroso como el vidrio roto. Entre las personas trabajadoras de limpia al menos 10 mil son personas voluntarias a quienes líderes locales o de los gobiernos encargan calles de manera informal sin reconocer ninguna relación laboral. Viven de propinas y de la reventa de materiales reciclados. Pagan por sus herramientas de trabajo (como su uniforme o las llantitas de los carritos), para poder “usar la calle” o para que el camión pase por los desechos que van aglomerando. No reconocerles como personas trabajadoras de un servicio público indispensable para la Ciudad abre una situación de precariedad e injusticia por la imposición de reglas no escritas que vulneran sus derechos locales, nacionales e internacionales. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 07/2016 para que se realice un censo e información verídica, que permita impulsar acciones en pro de sus derechos.

La semana pasada Wiego, organización que busca visibilizar y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras en condición de precariedad en el sector de la economía informal, junto con Creatura y Antifaz lanzaron “Lxs rifadxs de la basura”: una campaña con un documental consciente alrededor de 8 historias de hombres y mujeres que todos los días “se rifan recogiendo basura”. En sus redes sociales y en su página https://www.losrifadosdelabasura.com/ encontrarán el documental completo en acceso libre, con sus testimonios rifados, así como propuestas para sumarse desde la ciudadanía a sus exigencias y mejorar sus condiciones.

Con la fuerte demanda y necesidad socioeconómica pueden perder su trabajo de inmediato si se quejan o hablan de esta situación. Sus participaciones valientes es el inicio de una campaña que irá revelando información frente una causa desconocida, invisibilizada y silenciada a la cual toca responder desde la empatía, la solidaridad, pero sobre todo desde la responsabilidad ciudadana como habitantes de la Ciudad. Toca abrir los ojos y sumarse a esta demanda por su dignidad laboral, certeza jurídica y protección social.

Es momento de apoyar esta campaña desde las convicciones ciudadanas; en colectivo escuchar, acompañar y amplificar esta problemática que sí tiene solución: la voluntad política de reconocer y garantizar sus derechos fundamentales. Exigir al Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías, que realicen un censo, contraten y den seguridad social, atención médica gratuita y de calidad, y a contar con equipo de trabajo adecuado a las personas trabajadoras voluntarias de limpia. ¿Nos rifamos?