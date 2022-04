Pulso CDMX | Nosotrxs: la democracia es nuestra

A 5 años de la presentación de su Manifiesto de Primavera, la organización Nosotrxs presentó logros y retos de algunas causas, desde la vocería de sus representantes. Desde el 2017, este movimiento apartidista, encabezado por el académico Mauricio Merino, doctor en ciencias políticas, ha demostrado con humildad, sencillez y sensibilidad que la incidencia pública es posible gracias a la organización comunitaria. En su Manifiesto señalan con justa razón que la ciudadanía somos también el Estado, el poder y la democracia; que mejorar nuestro bienestar y la justicia social será posible con una revolución pacífica de conciencias organizándonos, “en bola”.

Este movimiento convoca de manera permanente, plural y dice en su manifiesto: “subvertir las conciencias por medios legales, activos y directos, con leyes y argumentos; no queremos ir contra la ley sino hacerla valer; no atacaremos a la democracia porque nos pertenece; no iremos contra el Estado porque Nosotrxs somos el Estado; no buscaremos el poder porque ya es nuestro.”

Nosotrxs no es ni será un partido político ni tendrá vocación electoral. Pero sí es una organización de la sociedad civil que busca visibilizar problemáticas de gran relevancia social en la agenda pública. Busca también incidir sobre la toma de decisión en materia gubernamental o legislativa gracias a procesos de fortalecimiento y organización comunitaria. Desde la exigencia de la garantía del Estado de Derecho y de nuestro derecho al buen gobierno, Nosotrxs aporta propuestas y soluciones para enfrentarlas de manera constructiva fuera de cualquier polarización. Exige que se cumplan las leyes que ya tenemos fuera de la dinámica cambiante de la agenda electoral.

Transparencia y rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción por el sismo del 2017 en la Ciudad de México, derechos de las trabajadoras del hogar, derechos de las personas repartidoras de plataformas digitales, desabasto y derecho a la salud de las y los pacientes que no tienen acceso a medicamentos, organización del personal de salud en formación, son unas de sus causas. La invitación para integrar y colaborar con Nosotrxs siempre está abierta para fortalecer esta lucha para el ejercicio de nuestros derechos violentados.

Los liderazgos de Luis Fernández y de Andrea Santiago, el compromiso de todo el equipo de trabajo de la organización, así como la seriedad y la perseverancia de las personas integrantes de las causas han contribuido al posicionamiento y reconocimiento de Nosotrxs en muy poco tiempo.

En la organización se integró la defensora de derechos humanos y Directora de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo A.C. Rincón Gallardo fue un político mexicano, activista y candidato presidencial en el 2000. Impulsó la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, como lo precisa la activista Katia d’ Artigues, “beneficiando a más a 15% de la población MUNDIAL y que México propuso al mundo”. Logró la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que presidió. Hoy, por cierto, a pesar de la permanencia o agudización de la discriminación hay fuertes sospechas sobre la pronta desaparición del CONAPRED. La democracia es nuestra.