Pulso CDMX | ¿Porquería?

¿En dónde encontrar los videos de las comparecencias y versiones estenográficas en datos abiertos que se llevaron a cabo en el Congreso de la CDMX? ¿Qué temas tratarán las y los diputados locales? ¿Con qué organizaciones se han reunido? ¿En dónde consultar las relatorías de dichas reuniones? ¿Cuánto cuestan los eventos y todas las actividades legislativas? ¿Cómo consultar las versiones estenográficas de las reuniones de Junta de Coordinación Política, sus fechas y acuerdos?

Toda esta información es inaccesible. Este Congreso, entre los más costosos de América Latina, se distingue por su falta de acceso a la información y de transparencia. Pero hace unos días el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenta de la CDMX lo calificó con un 95% de cumplimiento en la materia. Ante su opacidad perpetua, la sociedad civil y particulares han presentado denuncias ante este Instituto, sin que a la fecha se haya procedido a sancionar al órgano legislativo por el incumplimiento.

El Congreso de la Ciudad tampoco rinde cuentas de sus resultados como lo obliga la Constitución local en el artículo 29 D. “Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas”. En su página los datos relativos a los objetivos y planes de trabajo de sus unidades administrativas están erróneos o ausentes, por ejemplo, la supuesta realización de una multitud de material video que no están en línea en su página oficial, tampoco en su canal YouTube. Rezagos constitucionales y opacidad, pero diputados como José Luis Rodríguez Díaz de León o su cercana la diputada Isabela Rosales, Presidenta de la Mesa Directiva, se atreven a declarar públicamente o en sus redes sociales, de manera falsa, que trabajan con base en la transparencia y el Parlamento Abierto. ¿Qué acciones han emprendido la mesa directiva en este sentido? Reunirse con manifestantes: no es cumplir con el Parlamento Abierto. A pesar de querer usurpar el término, los diputados deberían conocer los principios del Parlamento Abierto, ya que aprobaron al principio del año un punto de acuerdo (presentado por Morena) que exhorta al Congreso a trabajar con base en las matrices y principios de la Alianza para el Parlamento Abierto, letra muerta hasta la fecha.

Violación de los procedimientos legislativos, conflictos de intereses, falta de transparencia y de respeto a la Constitución en sus labores legislativas también afecta el trabajo del Gobierno. ¿Será a propósito? Es común escuchar a algunos diputados locales de Morena en reuniones con vecinos despreciar a la Dra. Sheinbaum, y decir que no tienen que cumplir con el Parlamento Abierto porque no está regulado, que no se preocupen de la transparencia porque tienen excelente relación con varias personas del InfoCDMX, o avalar las palabras de un alcalde refiriéndose a la Constitución de la Capital mexicana como una “porquería”.

“No mentir, no robar, no traicionar”: así la 4T en el Congreso local…