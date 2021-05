Pulso CDMX | Sistema violeta

La violencia social enquistada sigue cobrando al menos 11 muertes de mujeres cada día. A pesar de que la violencia de género tenga un impacto diferente entre en los distintos territorios en la Ciudad de México, la constante sigue siendo la normalización y la ausencia de resultados exitosos para contrarrestarla. Por ejemplo, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, la Alcaldía Cuauhtémoc es de las más violentas de nuestra Capital: en los últimos años la violencia intrafamiliar y las violaciones han aumentado de más de 35%; peor para los delitos de trata de persona o de feminicidios que han aumentado hasta un 200%.

La violencia de género ya no puede seguir siendo una simple estadística que solamente se presume cuando va a la baja. Los gobiernos han ido abandonando el enfoque preventivo a la luz del fortalecimiento de lo punitivo. Si bien es popular aumentar penas, no resuelve el problema de raíz, sobre todo con un sistema de justicia paralizado (y eso sin contar con que el 98% de los delitos no se denuncian). Para desahogar la justicia y romper con la ola de violencias sería interesante explorar la aprobación de una Ley de Priorización de la Persecución Penal: es decir, desde el Congreso de la Ciudad de México crear las condiciones para que la Fiscalía tenga que perseguir con alta prioridad los delitos de más alto impacto social, como lo son los feminicidios o la violencia de género.

El sistema de justica local debe humanizarse y repensarse junto con las víctimas, sus familias y la sociedad civil organizada. Varias activistas proponen la creación de un sistema de justicia violeta que contemplaría la habilitación de puntos seguros y accesible de denuncia, atención emocional y acceso a la justicia en las 16 alcaldías de la Ciudad. En cada una de estas actividades, la totalidad del personal recibiría una capacitación integral acreditada por la sociedad civil y organismos internacionales.

Uno de los ejes primordiales de del sistema violeta sería la creación de una defensoría pública y gratuita de alto nivel para los casos de violencia de género e intrafamiliar, con colaboración con el sector académico y despachos privados de litigios estratégicos para fortalecer al equipo de personas defensoras. Para una mejora real en el tiempo se debe trabajar desde lo local con prevención y atención a víctimas al menos un día a la semana en los PILARES y/o espacios públicos en coordinación con los demás componentes del sistema violeta. Todos los equipos de trabajo de los PILARES deberían de manera obligatoria recibir una capacitación sobre el sistema violeta. La Secretaría de las Mujeres no puede depender de la Jefatura de Gobierno por su parcialidad y la necesidad de garantizar la perspectiva de género en toda la administración pública local (incluyendo la definición presupuesta del Congreso Capitalino). La evolución será con paz, seguridad e igualdad, o no será.

Estas ideas fueron inspiradas por el trabajo de grandes mujeres al frente siempre del progresismo como Ana Laura Magaloni, Martha Tagle, Patricia Mercado, Yndira Sandoval o Laura Hernández. Gracias.