¿Viajar en Uber es de lo más seguro en la CdMx? A pesar de sus campañas, denuncias de incidentes siguen creciendo; peor contra su atención y bloqueos de cuentas de víctimas. Uno no toma realmente consciencia del peligro hasta que se vuelve víctima. En la madrugada del jueves fui víctima de lo que estoy seguro iba a ser un asalto o un secuestro en un Uber Volkswagen Vento, el cual correspondía a las placas (ya no dispongo del dato) en Hamburgo.

La primera respuesta patética de Uber se limitó a una investigación y no volver a conectarme con ese conductor. Su atención ha sido, hasta la fecha, irrespetuosa, contradictoria, difamatoria e insultante, sin ningún protocolo de atención a víctima. Nunca se me ha ofrecido atención humana en una oficina, a pesar de lo delicado del tema. Recibí un correo del seguro de Uber, para evaluar la posibilidad de reembolsar gastos médicos, con tramitología traumática; sin considerar el maltrato de Uber y secuelas morales. No cuento con un solo enlace directo con Uber. Pude alzar la voz privilegiadamente gracias a personas cercanas con influencias e incidencias en ámbitos públicos, a la suma de otras víctimas y de personas sensibilizadas.

El abogado G. Carrasco, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señala el terrible modus operandi. Uno de los responsables de su recién secuestro estaba registrado como conductor de Uber. El Pacto del Diablo de la empresa (holandesa: lo que, según él obligaría a litigar allá) se deslinda de cualquier fiabilidad, responsabilidad o reparación del daño.

No hay controles estrictos constantes de seguridad de los conductores, ni botón de pánico con ubicación en tiempo real con enlace directo a las autoridades (sólo el 911, tardado en este caso). Uber y los demás del gremio deben estar convocados con urgencia por la Profeco, el gobierno local, con la sociedad civil, con las víctimas. Juntas debemos elaborar un protocolo ÚNICO de máxima seguridad; medidas de prevención, control permanente y atención a víctimas con reparación del daño. El Congreso de la CdMx tampoco puede quedarse callado como lo ha hecho hasta ahorita, especialmente en cuanto a la violencia paroxística que padece la Cuauhtémoc. Los dos poderes tienen que retomar la regulación o expulsión (como en otros países) de este sector en aras del derecho a la seguridad de las y los habitantes. A pesar de tratarse de una empresa privada, imponerles las condiciones básicas de seguridad a cambio de su permanencia en la Ciudad. El bienestar social de la mayoría va primero que el mercado de unos cuantos; La omisión de regulación del tema por el gobierno y el Congreso también es corresponsable de la inseguridad.

Agradezco la rapidez, sensibilidad y atención humana del equipo de la Fiscalía, así como las múltiples muestras de apoyo de integrantes del gabinete del gobierno capitalino, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del Consejo Ciudadano, de personas en redes, de mis amigxs y de mi familia que esta maravillosa ciudad me hizo encontrar. ¡Merecemos paz ya!