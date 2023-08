Que despierte Tzintzuntzan

Para Tarita

Al este del lago Pátzcuaro, hay un sitio que amo. Aquel donde encontré la calma a mediados de tormentas y el escampar de mi alma dejó que florecillas crecieran. Se ha quedado en un eterno vaivén mental. En momentos de desdicha, resucito sus imágenes para darme fuerzas ausentes. Como si estuviera ahí, escucho los pájaros cantores y la sutil briza montañosa se arremete contra mi piel expuesta. No estoy en sus praderas; estoy tan lejos. Con los dedos sobre un teclado y la mente en sus cerros. Llevo, hasta la muerte, a Tzintzuntzan en mis recuerdos.

Antes de ti, gentiles ruinas, habrá existido un lago en calma. El que hoy llamamos Pátzcuaro y antes su nombre era un murmullo en el viento. Entonces—a mediados de la prehistoria—criaturas silvestres merodeaban por sus costas admirando el cielo reflejado en aguas diáfanas. Árboles por montones; tranquilidad prístina. Solo con los años llegaría el hombre. Pasan décadas—siglos—y se han asentado. Usan piedras ancestrales para hacer casas donde había bosque. Crean superficies para admirar el paisaje. Por estas calles que hoy camino, solo había terracería. Mucho antes, ni siquiera existía un camino. Lento, como gotas cayendo entre las copas de los árboles, el humano va haciendo suyo este lugar divino.

Poco sobrevive de sus habitantes primerizos. La subida es una calle cualquiera; desemboca en estacionamiento con vendedores de artesanías y aguas frescas. Una pequeña barda de alambre protege la ciudad divina. Por los purépechas creada; administrada por el INAH. Pagas escasos pesos en un edificio al costado. Te guían a un museo con artilugios del pasado. Ya aquí dominan los árboles en lugar del concreto; cubren el cielo con sus ramas. Por debajo, las enredaderas se comen el camino hasta dejar sus bordes como últimos testigos. Habiendo tantos templos preservados en México; estos son víctima de la inclemencia del tiempo.

A lo lejos; una mancha negra entre el pasto. Con cada paso se define ante mi mirada. Termina el encierro verde del arriba; el azul celestial toma control. Son las ruinas como rectángulo olvidado. Difícil saber donde acaba la maleza y empieza el vestigio. Es solo un edificio contiguo. Largo; destrozado. El pasto y otra flora van subiendo por sus orificios. Al acercarme, sus hebras verdes rozan mis tobillos. En un abrazo accidentado, las plantas hacen conmigo como han hecho a las ruinas. Me consumen por un instante. Levanto el pie y ha terminado. Puedo liberarme donde ellas han caído.

Cuántos pesares traigo conmigo. Las preocupaciones del viaje; la presión de escribir. El peso de un corazón sanando. A Tzintzuntzan nada hacen. Se levanta igual que siempre al verme llegar. Sus rocas oscuras alternan curvas con precisión. Algunos sitios se han restaurado; otros son víctimas de los siglos. Arriba, no queda nada. Todo se ha perdido. Círculo en su esquina que rodeo. Toco la roca para sentir lo que ha pasado por ti. No eres mero sitio; pareces persona. Ya no sobreviven tus gentes. Mucho menos tus hogares perecederos. Tanto has visto; tanto callas. Tu silencio es lo único sincero. Callada permaneces ante el peso de la historia. Sigo caminando para verte entera.

Entre ruinas y barranco, hay un jardín accidentado. Hermano del mismo que abrazó mis pies. Las flores son amarillas o purpureas; blancos pétalos dominan sobre el verde. Estas ruinas olvidadas siguen un patrón. Círculos pétreos conectados atrás por un rectángulo. Entre cada uno, domina la naturaleza. Solo queda observar. Circunvalando lo ancestral, me acerco para cortar florecillas para el recuerdo. Las guardo en una libreta marrón para preservar el momento. Aún en los primeros encuentros, trato ya de recordarte. Entiendo que hemos conectado y la calma empieza a disipar el mal tiempo.

Hasta ahora, las piedras dominan la vista. Algo más me llama. El elemento faltante para darme calma. Ahí donde acabas, Tzintzuntzan, empieza una pintura. Montañas que, a lo lejos, parecen chatas. Frente de ellas, las aguas de ese lago ancestral. Veo los techos de tantas casas sin romper abruptamente la harmonía. Todo existe a la vez. Ruinas, hogares; agua y cielo. Todo es parte de una misma verdad.

¿Qué puedo decir de Tzintzuntzan cuando Tzintzuntzan me ha dicho todo sin usar palabras? El trinar de aves se combina con el susurro del aire. Viendo el paisaje, ignoro las ruinas. Viendo las ruinas, ignoro el paisaje. Mas sé que el gozo de uno no priva la existencia del otro. Hace tanto que hicieron las pases. Pacientes, esperan a que regrese la mirada nuevamente; se turnan en el admirar. No piden nada de mi. Si me fuera, seguirían siendo, como lo hacen ahora.

En estos breves momentos, este juego lo es todo. El agobio que me ha plagado antes de llegar, desaparece. Por fin puedo respirar. Pasa que en estas ruinas encuentro la unión de la vida misma. El pasado trabajando con la naturaleza para hacer paisaje; viviendas modernas tratando de ayudar. Juntos me dejan anonadado; no puedo pensar. Por algún motivo, me quedo mudo. No quiero siquiera rememorar. Solo importa el instante en que me encuentro. Solo importa Tzintzuntzan.

Es por todo esto que quiero tanto estas ruinas. Ellas me abrazan sin pedir nada; yo les entrego mis problemas. Un breve instante de mi visita; minúsculo en el gran esquema del mundo. Estando ahí, fui feliz. Entre sus piedras y plantas, encontré momentos de respiro. Me voy; pierdo la paz. Siento como suben a mis hombros las incertidumbres de antes. Ahora, cada que cierro mis ojos, veo a Tzintzuntzan. Que sus palacios olvidados y cerros de antaño me lleven al mar en calma de su compañía. Te extraño tanto; te admiro hoy día. Espero con ansias regresar. Espero que otros aprecien tu harmonía.