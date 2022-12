¿Qué dijeron los mexicanos a su iglesia ? (4) 

MIRAR

Sigo compartiendo con ustedes lo que, según la síntesis elaborada por la Secretaría General del Episcopado Mexicano, dijeron los miles de personas consultadas en todas las diócesis del país, en casi todas las parroquias y en muchas otras instancias tanto eclesiales como de otros ámbitos, sobre cómo perciben a nuestra Iglesia y qué nos proponen. Sobre el rubro “Caminar juntos en el diálogo en la Iglesia y en la Sociedad”, dijeron:

“Destaca el hecho que la sociedad, en general, sigue confiando en la Iglesia. Pero el diálogo al interno de la Iglesia y con la sociedad es una asignatura pendiente en muchas comunidades, pues lo tienen de forma esporádica o episódica, sin continuidad ni seguimiento y, al final, parece que se realiza desde una cierta indisposición, indiferencia y falta de sinceridad. Este diálogo, así, es sólo forma, protocolo sin espíritu, es sólo cumplimiento de un requisito que nos desgasta y no lleva a ninguna parte.

Reconocemos que, en general, en la Iglesia usamos deficientemente las nuevas tecnologías de comunicación para el diálogo ‘ad extra’ o para participar en el debate público. Las usamos más para informar y no para verdaderamente dialogar. Y es que, en el fondo, no nos hemos formado para ser abiertos y dialogantes con el mundo.

Se aprecia que el diálogo social a nivel nacional se ha complicado debido al clima de polarización política que ha provocado la comunicación gubernamental en los últimos años. Pero se siente el llamado a la Iglesia, y cada vez más, para ser puente, convocatoria permanente al diálogo propositivo, y a participar de él incluso con los actores sociales relevantes, sin temor a perder identidad o terminar siendo manipulados.

También reconocemos que nos ha faltado apertura, humildad, confianza, cercanía, atención, calidez y, en una palabra, ‘espiritualidad para el diálogo’, pues no se trata sólo de una técnica o procedimiento, sino de una forma de ser y actuar. Como Iglesia, tenemos que mirar, acoger y acompañar a cada persona y grupo en su situación concreta, no en abstracto.

Ante las múltiples realidades de pobreza, sufrimiento y fracaso en que viven nuestros pueblos, reconocemos que hemos caminado también con temor y desaliento, como los discípulos de Emaús; es decir, que nos ha faltado fuerza en la acción, misma que nos da nuestro encuentro con Cristo Resucitado para acompañar a nuestro pueblo con esperanza y alegría, con mucha más confianza y también osadía”.

DISCERNIR

El Papa Francisco, en un mensaje al Foro Internacional de la Acción Católica, el 27 de noviembre pasado, dijo: “Escuchen los latidos de los signos de los tiempos. La Iglesia no puede estar al margen de la historia, enredada en sus propios asuntos, manteniendo inflada su burbuja. La Iglesia está llamada a escuchar y ver los signos de los tiempos, para hacer, de la historia con sus complejidades y contradicciones, historia de salvación”.

ACTUAR

Tú eres miembro vivo de la Iglesia. Si tienes una propuesta, una inquietud, una queja, habla con tu párroco, con tu obispo, y exponle confiada y libremente lo que está en tu corazón. Hazlo con respeto, con espíritu fraterno, pero también con audacia. Y si no eres parte de nuestra Iglesia, ayúdanos a purificarnos, para dar un mejor servicio a la comunidad. Entonces habrá Navidad eclesial, no sólo de oropel y esferitas de color, sino de amor, cercanía, atención a los demás, en particular a quienes más sufren. Oremos por una Navidad plena y en paz.